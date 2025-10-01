Egyetemi hallgatók szenvedtek csónakbalesetet, egyiküket azóta sem találják

A Debreceni Egyetem hallgatói szenvedtek csónakbalesetet kedden, a Hortobágy-Berettyón, Püspökladány közelében. A felborult csónakban négyen tartózkodtak, három ember jutott ki a partra, a mentők a helyszínről egy 20 év körüli férfit további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak földi úton kórházba. Egy férfit azóta is keresnek.

Egyetemi hallgatók szenvedtek csónakbalesetet, az egyiküket azóta sem találják

Forrás: Haon.hu

A Haon.hu beszámolója szerint kedd éjszakára ugyan felfüggesztették a keresést, de szerdán még több speciális egység vonult ki az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére.

Az egyetemi sajtóközpont további részleteket is közölt a portállal.