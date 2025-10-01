2 órája
Egyetemi hallgatók szenvedtek csónakbalesetet, egyiküket azóta sem találják
Közel egy napja nem találnak egy egyetemi hallgatót a Hortobágy-Bettyóban. Most az is kiderült, kik voltak a felborult csónakban, és mi történhetett.
A Debreceni Egyetem hallgatói szenvedtek csónakbalesetet kedden, a Hortobágy-Berettyón, Püspökladány közelében. A felborult csónakban négyen tartózkodtak, három ember jutott ki a partra, a mentők a helyszínről egy 20 év körüli férfit további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak földi úton kórházba. Egy férfit azóta is keresnek.
A Haon.hu beszámolója szerint kedd éjszakára ugyan felfüggesztették a keresést, de szerdán még több speciális egység vonult ki az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére.
Az egyetemi sajtóközpont további részleteket is közölt a portállal.
