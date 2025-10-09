Helyi kék hírek
1 órája
Csütörtök reggel eleshet az M3-as, mutatjuk, merre ne indulj!
Az M3-ason csütörtökön is torlódik a forgalom.
Erős a reggeli forgalom Budapest felé az M3-as autópályán kiépített terelésnél, Bag és Mogyoród között - írja az Útinform.
A 35-ös kilométer előtt már 4-5 kilométer hosszan szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést a főváros irányába
