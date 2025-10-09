Bumm, mibe tenyerelt bele a rendőrség Heves szélénél! Azonnal a földet csókolta a terepruhás gazember – fotókkal

Egy 46 éves jászapáti férfi lakásán árusított kristályt 1000 forint/adag áron a helyi fogyasztóknak. Időközben társult egy másik ingatlanában, albérletben lakó, szintén 46 éves férfival, így már ketten terítették a drogot a településen. Egészen október 6-ig, amikor a jászapáti rendőrök rajtuk ütöttek, és előállították mindkettejüket - írja a Police.hu.

Drogokat árultak, de a rendőrség elfogta a két középkorú férfit

Forrás: Police.hu

Mint írták, kutatás közben az egyik ingatlannál megjelent egy gépjármű, a sofőrje pedig észrevette a biztosító egyenruhást, és zavartan kezdett viselkedni. Kiderült, éppen vásárolni érkezett a díler házához, azonban a rendőrök már ismerték.

A nyomozók a két dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

