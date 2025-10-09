október 9., csütörtök

Drog

3 órája

Bumm, mibe tenyerelt bele a rendőrség Heves szélénél! Azonnal a földet csókolta a terepruhás gazember – fotókkal

Címkék#drog#fogás#rendőrség

Középkorú férfiakat fogott a rendőrség. A két 46 éves férfi október elején bukott le, mikor egy vásárló is érkezett.

Heol.hu

Egy 46 éves jászapáti férfi lakásán árusított kristályt 1000 forint/adag áron a helyi fogyasztóknak. Időközben társult egy másik ingatlanában, albérletben lakó, szintén 46 éves férfival, így már ketten terítették a drogot a településen. Egészen október 6-ig, amikor a jászapáti rendőrök rajtuk ütöttek, és előállították mindkettejüket  - írja a Police.hu

Drogokat árultak, de a rendőrség elfogta a két középkorú férfit
Drogokat árultak, de a rendőrség elfogta a két középkorú férfit
Forrás: Police.hu

Mint írták, kutatás közben az egyik ingatlannál megjelent egy gépjármű, a sofőrje pedig észrevette a biztosító egyenruhást, és zavartan kezdett viselkedni. Kiderült, éppen vásárolni érkezett a díler házához, azonban a rendőrök már ismerték. 

A nyomozók a két dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. 

Drogokat árultak, de a rendőrség elfogta a két középkorú férfit
Forrás: Police.hu

A kábítószerek fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.

 

 

