Több mint 2 tonnás drogfogásról számolt be Horváth László + fotók, videó

A rendőrség híradása szerint még év elején hozott létre közös nyomozócsoportot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), valamint a Szlovák Nemzeti Drogellenes Egység (Národná protidrogová jednotka), miután olyan információk jutottak a magyar és a szlovák nyomozókhoz, hogy egy Alicantéban élő magyar férfi által vezetett bűnszervezet jelentős mennyiségben kokaint csempész Európába, amihez szlovák cégeket használnak. A JIT (Joint Investigation Team) megállapodás szlovák részről a Nyitrai Regionális Ügyészség közreműködésével, míg magyar oldalról a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség részvételével köttetett meg, tekintve, hogy a nyomozást a két szerv felügyeli.

Dél-Amerikából szerezte be a termékeket Fotó: police.hu

Az elmúlt hónapokban a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) központi osztálya, valamint a szlovák egység pozsonyi osztálya napi szintű, szoros munkakapcsolatban igyekeztek feltérképezni a kábítószerterjesztő banda teljes egészét. A bizonyítékok összegyűjtése során kiderült, hogy a csapat irányítója, M. Ferenc cégein keresztül Dél-Amerikából szerez be különböző termékeket, köztük banánt, nádcukrot, cementet, ruhát, de még ócskavasat is. Az áru szállítását ő maga szervezte le, és rendszeres volt, hogy a legális termékek között kokaint is bejuttat Európába. A nyomozóknak sikerült beazonosítaniuk a magyar strómanokat, akik a szlovák cégek alapítói és tulajdonosai voltak. Köztük azt az F. Gyulát is, aki ezeket a személyeket beszervezte, a cégalapítás céljából Szlovákiába szállította, majd tevékenységükért pénzt adott nekik. A férfi egy ideje már rács mögött van, tekintve, hogy egy másik ügyből kifolyólag a bíróság letartóztatta.