Drog

57 perce

Több mint 2 tonnás drogfogásról számolt be Horváth László + fotók, videó

Év eleje óta nyomoz a készenléti rendőrség egy Alicantéban élő magyar férfi után. Nemzetközi akció keretében több mint 2 tonna drogot foglaltak le. Hazánkban összesen 13 helyszínen voltak elfogások és kutatások

Szabadi Martina Laura

Hatalmas drogfogásról számolt be Horváth László országgyűlési képviselő: 2,2 tonnányit foglalt le a rendőrség, a drogszállítmány értéke nagyságrendileg 70 milliárd forint. A gyanú szerint a férfi Magyarországon is több száz kilogramm drogot értékesített, köztük ecstasyt, marihuánát és kokaint.

Hatalmas drogfogásról számolt be a rendőrség Fotó: police.hu
Hatalmas drogfogásról számolt be a rendőrség Fotó: police.hu

- írta.

A rendőrség híradása szerint még év elején hozott létre közös nyomozócsoportot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), valamint a Szlovák Nemzeti Drogellenes Egység (Národná protidrogová jednotka), miután olyan információk jutottak a magyar és a szlovák nyomozókhoz, hogy egy Alicantéban élő magyar férfi által vezetett bűnszervezet jelentős mennyiségben kokaint csempész Európába, amihez szlovák cégeket használnak. A JIT (Joint Investigation Team) megállapodás szlovák részről a Nyitrai Regionális Ügyészség közreműködésével, míg magyar oldalról a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség részvételével köttetett meg, tekintve, hogy a nyomozást a két szerv felügyeli.

Dél-Amerikából szerez be
Dél-Amerikából szerezte be a termékeket Fotó: police.hu

Az elmúlt hónapokban a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) központi osztálya, valamint a szlovák egység pozsonyi osztálya napi szintű, szoros munkakapcsolatban igyekeztek feltérképezni a kábítószerterjesztő banda teljes egészét. A bizonyítékok összegyűjtése során kiderült, hogy a csapat irányítója, M. Ferenc cégein keresztül Dél-Amerikából szerez be különböző termékeket, köztük banánt, nádcukrot, cementet, ruhát, de még ócskavasat is. Az áru szállítását ő maga szervezte le, és rendszeres volt, hogy a legális termékek között kokaint is bejuttat Európába. A nyomozóknak sikerült beazonosítaniuk a magyar strómanokat, akik a szlovák cégek alapítói és tulajdonosai voltak. Köztük azt az F. Gyulát is, aki ezeket a személyeket beszervezte, a cégalapítás céljából Szlovákiába szállította, majd tevékenységükért pénzt adott nekik. A férfi egy ideje már rács mögött van, tekintve, hogy egy másik ügyből kifolyólag a bíróság letartóztatta.

M. Ferenchez köthető egy 2,2 tonna kokainszállítmány Fotó: police.hu
M. Ferenchez köthető egy 2,2 tonna kokainszállítmány Fotó: police.hu

A felderítés során az is egyértelművé vált, hogy a bűnbanda irányítójához, M. Ferenchez köthető egy 2,2 tonna kokainszállítmány, amit ruhák közé rejtettek, és a dominikai hatóságok Caucedo kikötőjében füleltek le. A lefoglalt drogszállítmány értéke nagyságrendileg 70 milliárd forint. A gyanú szerint a férfi ezen túl Magyarországon is több száz kilogramm drogot értékesített, köztük ecstasyt, marihuánát és kokaint.

Hazánkban is 13 helyen kutattak drog után

Az elegendő bizonyíték birtokában a szlovák és a magyar nyomozók –  bevonva spanyol és német kollégáikat – összehangolt akciót szerveztek október 21-ére. A németek hajtották végre M. Ferenc elfogását Weeze repülőterén, míg a spanyolok kutatást tartottak alicantei lakcímén. Hazánkban összesen 13 helyszínen voltak elfogások és kutatások. A KR NNI nyomozói a KR NNI bevetési egységeivel közösen két férfira csaptak le Budapesten. Egyikőjük a dominikai kokain lefoglalásához köthető cég ügyvezetője volt. Míg az ügyhöz köthető másik személy ellen elfogatóparancs volt érvényben egy jogerősen rá kiszabott szabadságvesztés letöltése okán. Szlovákiában a rendőrök 10 főt fogtak el, és több helyszínen kutatást hajtottak végre. Mind a magyar, mind a szlovák nyomozók okirati bizonyítékokat, informatikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat és összesen 370 ezer eurót foglaltak le.

Hazánkban összesen 13 helyszínen voltak elfogások és kutatások Fotó: police.hu

A szlovák társhatóság felfedett egy illegális dohánytermék-gyárat, ahol hamis cigarettákat is lefoglaltak. A gyanúsítottak közül a KR NNI egy főt vett őrizetbe, az ő letartóztatását a bíróság elrendelte, míg a másik gyanúsított – más eljárásból kifolyólag – már letartóztatásban van. A jogerősen elítélt férfi pedig megkezdte szabadságvesztésének letöltését. A továbbiakban az eljárást a Szlovák Nemzeti Drogellenes Egység fogja lefolytatni bűnszervezetben, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt.

Az ügy részleteiről sajtótájékoztató keretében számolt be Jeney Áron r. dandártábornok, a KR NNI igazgatója, valamint Csupor Máté r. őrnagy, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője. A műveletről az Eurojust saját oldalán is beszámolt.

 

 

 

 

