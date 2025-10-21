október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drogfogás

2 órája

Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel

Címkék#városrendész#marihuánafogyasztás#marihuána

A gyöngyösi városrendészek a kitérőgyár környékén ellenőriztek egy férfit a múlt hétvégén, akinél drogot találtak. A férfi mindent bevallott a városrendészeknek.

Heol.hu

– A múlt hétvégén, a harmadosztály területén, a kitérőgyárnál végzett ellenőrzés során kollégáink egy személy ellen intézkedtek. Az ellenőrzés során a férfi nyakában lévő kistáskából egy zöld színű növényi származékot tartalmazó zacskó került elő, melyről elmondta, hogy marihuánát tartalmaz – számolt be a drogfogásról a gyöngyösi városrendészet hivatalos Facebook-oldalán

Drogfogás Gyöngyösön: marihuánát találtak a férfinél a gyöngyösi városrendészek.
Drogfogás Gyöngyösön: marihuánát találtak a férfinél a gyöngyösi városrendészek.
Forrás: Városrendészet Gyöngyös

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A férfi bevallotta, hogy a városrendészek megérkezése előtt „kristályt” is fogyasztott a nála lévő üvegből. A gyöngyösi városrendészek értesítették a Gyöngyösi Rendőrkapitányságot, akik a helyszínre érkezve előállították a férfit.

A rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt indított eljárást egy tarnaörsi házaspár ellen, akik hónapokon át kristályt árultak:

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu