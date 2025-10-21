2 órája
Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel
A gyöngyösi városrendészek a kitérőgyár környékén ellenőriztek egy férfit a múlt hétvégén, akinél drogot találtak. A férfi mindent bevallott a városrendészeknek.
– A múlt hétvégén, a harmadosztály területén, a kitérőgyárnál végzett ellenőrzés során kollégáink egy személy ellen intézkedtek. Az ellenőrzés során a férfi nyakában lévő kistáskából egy zöld színű növényi származékot tartalmazó zacskó került elő, melyről elmondta, hogy marihuánát tartalmaz – számolt be a drogfogásról a gyöngyösi városrendészet hivatalos Facebook-oldalán.
A férfi bevallotta, hogy a városrendészek megérkezése előtt „kristályt” is fogyasztott a nála lévő üvegből. A gyöngyösi városrendészek értesítették a Gyöngyösi Rendőrkapitányságot, akik a helyszínre érkezve előállították a férfit.
