Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel

– A múlt hétvégén, a harmadosztály területén, a kitérőgyárnál végzett ellenőrzés során kollégáink egy személy ellen intézkedtek. Az ellenőrzés során a férfi nyakában lévő kistáskából egy zöld színű növényi származékot tartalmazó zacskó került elő, melyről elmondta, hogy marihuánát tartalmaz – számolt be a drogfogásról a gyöngyösi városrendészet hivatalos Facebook-oldalán.

Drogfogás Gyöngyösön: marihuánát találtak a férfinél a gyöngyösi városrendészek.

Forrás: Városrendészet Gyöngyös

A férfi bevallotta, hogy a városrendészek megérkezése előtt „kristályt” is fogyasztott a nála lévő üvegből. A gyöngyösi városrendészek értesítették a Gyöngyösi Rendőrkapitányságot, akik a helyszínre érkezve előállították a férfit.

