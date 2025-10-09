Tarol a Delta-program, kiderült, mennyi drogot foglaltak le a rendőrök

Horváth Lászlót még február végén nevezték ki drogügyi biztosnak. A képviselő az elmúlt időszak sikereiről számolt be hivatalos közösségi oldalán.

Hatalmas sikereket értek el a magyar hatóságok, rengeteg kábítószert foglaltak le, és rengeteg drogkereskedőt kapcsoltak le.

Több mint 1,3 tonna kábítószer kivonva, több mint 7000 akció, több mint 6700 büntetőeljárás, egymilliárd forint értékben lefoglalt vagyon a méregterjesztőktől. Szóltunk előre, és most is szólunk: a hajtóvadászat folytatódik!

– számolt be Facebook-bejegyzésében Horváth László a Delta-program és a rendőrség sikeres munkájáról. Hozzátette, nagyon komolyan gondolják, hogy a drogkereskedőkkel nincs alku.

Legutóbb arról írtunk, hogy Heves vármegyében jelenleg 10 olyan személy ellen is körözést adott ki a rendőrség, akiket kábítószer birtoklása miatt keresnek.