Tarol a Delta-program, kiderült, mennyi drogot foglaltak le a rendőrök
Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője elárulta, mennyi kábítószert vontak ki a forgalomból az elmúlt időszakban. A képviselő ismét kihangsúlyozta, hogy a drogkereskedőkkel nincs alku.
Horváth Lászlót még február végén nevezték ki drogügyi biztosnak. A képviselő az elmúlt időszak sikereiről számolt be hivatalos közösségi oldalán.
Több mint 1,3 tonna kábítószer kivonva, több mint 7000 akció, több mint 6700 büntetőeljárás, egymilliárd forint értékben lefoglalt vagyon a méregterjesztőktől. Szóltunk előre, és most is szólunk: a hajtóvadászat folytatódik!
– számolt be Facebook-bejegyzésében Horváth László a Delta-program és a rendőrség sikeres munkájáról. Hozzátette, nagyon komolyan gondolják, hogy a drogkereskedőkkel nincs alku.
Legutóbb arról írtunk, hogy Heves vármegyében jelenleg 10 olyan személy ellen is körözést adott ki a rendőrség, akiket kábítószer birtoklása miatt keresnek.
