Féltéglával ütött a vádlott, a durándai verekedés sértettjét csak műtéttel tudták megmenteni

A Heves Vármegyei Főügyészség emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy két és fél kilós téglával úgy vágta fejbe "vitapartnerét", hogy az – koponyasérülései miatt – közvetlen életveszélyes állapotba került. A történtek helyszíne a gyöngyösi Duránda volt, s számos nézője, résztvevője volt, különösen a tégladarabbal történt ütést követő üldözésnek.

Az ügyész ismertette a vádiratot. A helyszín a Duránda volt, a tett, emberölés bűntettének kísérlete

A főügyészség váddokumentuma szerint a terhelt a mátraalji város közterületén 2023. szeptemberében szóváltásba keveredett a sértettel. A vita odáig fajult, hogy a konfliktus "rendezése" érdekében a vádlott egy – a helyszínen magához vett 15×17 centiméter méretű, 2,47 kilogramm – súlyú tégladarabbal, közvetlen közelről, nagy erővel fejen ütötte a sértettet.

Az ütés következtében a bántalmazott 8 napon túli sérüléseket szenvedett. A koponyasérülések miatt közvetlen életveszélyes állapotba került a betört fejű ember, az életét csak az időben megkezdett orvosi ellátás és a vitális indikációval elvégzett műtét mentette meg.