1 órája
Féltéglával ütött a vádlott, a durándai verekedés sértettjét csak műtéttel tudták megmenteni
Előkészítő ülést tartott az Egri Törvényszék abban a büntetőperben, amelyben emberölés bűntettének kísérlete a vád. A gyöngyösi Duránda volt a tett helyszíne, s "jó kis üldözést" követően a vádlottat is alaposan helybenhagyták a téglával történt bántalmazást megbosszulni akarók.
A Heves Vármegyei Főügyészség emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy két és fél kilós téglával úgy vágta fejbe "vitapartnerét", hogy az – koponyasérülései miatt – közvetlen életveszélyes állapotba került. A történtek helyszíne a gyöngyösi Duránda volt, s számos nézője, résztvevője volt, különösen a tégladarabbal történt ütést követő üldözésnek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Emberölés bűntettének kísérlete a vád, a cselekmény helyszíne a Duránda volt
A főügyészség váddokumentuma szerint a terhelt a mátraalji város közterületén 2023. szeptemberében szóváltásba keveredett a sértettel. A vita odáig fajult, hogy a konfliktus "rendezése" érdekében a vádlott egy – a helyszínen magához vett 15×17 centiméter méretű, 2,47 kilogramm – súlyú tégladarabbal, közvetlen közelről, nagy erővel fejen ütötte a sértettet.
Az ütés következtében a bántalmazott 8 napon túli sérüléseket szenvedett. A koponyasérülések miatt közvetlen életveszélyes állapotba került a betört fejű ember, az életét csak az időben megkezdett orvosi ellátás és a vitális indikációval elvégzett műtét mentette meg.
Gyilkossági kísérlet a nyílt utcán Gyöngyösön! Brutális, hogy akartak embert ölni!
A durándai történet itt még nem ért véget. Ugyanis a vádlott menekülőre vette a dolgot, mert őt több – az eljárás során ismeretlenül maradt – személy üldözőbe vette és bántalmazta. Persze neki szerencsésebben alakultak a sérülései, mert azok nyolc napon belül gyógyulóak zúzódások voltak.
Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte el a vádirat szerinti cselekmény elkövetését és nem mondott le a tárgyalás jogáról.
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!