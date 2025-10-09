Helyi kék hírek
2 órája
Durva hajnai ébresztő, amit senki nem akar - 30 embernek kellett elhagynia a lőrinci épületet
Ezt az ébresztőt sokáig emlegetni fogják az épületben tartózkodók.
A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt hívták ki a tűzoltókat egy lőrinci, Kastélykerti utcai épülethez - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A VÉSZ térkép alapján egy kollégiumban történhetett az eset.
Az objektumban csaknem harmincan tartózkodtak, ők egy másik fűtött épületbe mentek át. A hatvani hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, légzőkészülékben átvizsgálták az intézményt, az alagsorban az egyik kazán égéstermék-elvezetőjét törött állapotban találták - írja a katasztrófavédelem.
