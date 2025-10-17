Eger elhagyott épületei új életre kelhetnek – fiatalok álmodták újra a várost

Eger belvárosában új élet költözik egy eddig üresen álló ház falai közé: az önkormányzat ideiglenesen kulturális célokra nyitja meg a Dobó utca 28. szám alatti ingatlant. A különleges tárlaton a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészhallgatóinak munkái lesznek láthatók, akik Eger elhagyott vagy alulhasznosított épületeire álmodtak friss, inspiráló új funkciókat.

Élet költözhet elhagyatott egri épületekbe

Forrás: Eger Város Hivatalos Oldala

A város az együttműködést nemcsak támogatja, hanem az épület legégetőbb problémáinak megoldását is vállalta. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média & Design Intézete is csatlakozott a kezdeményezéshez, a terveket bemutató kiállítás megnyitóját 2025. november 7-én rendezik meg a Dobó utcai épületben.

Nem ez az első együttműködés a BME hallgatóival, hiszen korábban tizenegy ötletet mutattak be, amely közelebb hozná az Eger-patakot a helyiekhez és a turistákhoz. A BME tanulóinak feladata az volt, hogy kis költségvetésű megoldásokkal dobják föl az Eger-patakot és környékét. Részletesebben ITT olvashatnak a korábbi együttműködésről.