47 perce
Eger elhagyott épületei új életre kelhetnek – fiatalok álmodták újra a várost
Eger belvárosában új élet költözik egy régóta üresen álló épület falai közé. Egyetemisták friss, kreatív ötleteikkel megmutatják, mennyi lehetőség rejlik a régi falakban.
Eger belvárosában új élet költözik egy eddig üresen álló ház falai közé: az önkormányzat ideiglenesen kulturális célokra nyitja meg a Dobó utca 28. szám alatti ingatlant. A különleges tárlaton a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészhallgatóinak munkái lesznek láthatók, akik Eger elhagyott vagy alulhasznosított épületeire álmodtak friss, inspiráló új funkciókat.
A város az együttműködést nemcsak támogatja, hanem az épület legégetőbb problémáinak megoldását is vállalta. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média & Design Intézete is csatlakozott a kezdeményezéshez, a terveket bemutató kiállítás megnyitóját 2025. november 7-én rendezik meg a Dobó utcai épületben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Nem ez az első együttműködés a BME hallgatóival, hiszen korábban tizenegy ötletet mutattak be, amely közelebb hozná az Eger-patakot a helyiekhez és a turistákhoz. A BME tanulóinak feladata az volt, hogy kis költségvetésű megoldásokkal dobják föl az Eger-patakot és környékét. Részletesebben ITT olvashatnak a korábbi együttműködésről.
Felszántotta a padkát a tetejére borult kocsi Hevesben! Fotókon a durva baleset