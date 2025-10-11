1 órája
Fotón az M3-ason kigyulladt autó
Új információk derültek ki az M3-ason történt esetről. Teljes terjedelmében égett egy autó a sztrádán, a helyszínről fotók is érkeztek.
Korábban megírtuk, hogy teljes terjedelmében égett egy autó az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében szombaton délelőtt. Az aszódi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. Kezd helyreállni a forgalom, mindkét irányban megszűnőben van a több kilométeres torlódás.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A leállósávon állt meg egy műszaki hibás gépkocsi, ezért zárták le a forgalmat az érintett útszakaszon - tudatta portálunkkal Beluzsárné Belicza Andrea, Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
(Főoldali képünk forrása: Nikoletta Bona Bujdosó/Facebook)
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban