Fotón az M3-ason kigyulladt autó

Korábban megírtuk, hogy teljes terjedelmében égett egy autó az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében szombaton délelőtt. Az aszódi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. Kezd helyreállni a forgalom, mindkét irányban megszűnőben van a több kilométeres torlódás.

Teljese terjedelmében égett egy autó a sztrádán

Forrás: Kerek Norbi/Facebook

A leállósávon állt meg egy műszaki hibás gépkocsi, ezért zárták le a forgalmat az érintett útszakaszon - tudatta portálunkkal Beluzsárné Belicza Andrea, Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.