Lángok közt

Fotón az M3-ason kigyulladt autó

Új információk derültek ki az M3-ason történt esetről. Teljes terjedelmében égett egy autó a sztrádán, a helyszínről fotók is érkeztek.

Korábban megírtuk, hogy teljes terjedelmében égett egy autó az M3-as autópálya 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Bag térségében szombaton délelőtt. Az aszódi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. Kezd helyreállni a forgalom, mindkét irányban megszűnőben van a több kilométeres torlódás.

Forrás: Kerek Norbi/Facebook

A leállósávon állt meg egy műszaki hibás gépkocsi, ezért zárták le a forgalmat az érintett útszakaszon - tudatta portálunkkal Beluzsárné Belicza Andrea, Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

(Főoldali képünk forrása: Nikoletta Bona Bujdosó/Facebook)

 


 

 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
