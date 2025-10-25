Mocsok, szemét és bűz az egri házban - amit odabent találtak a polgárőrök az mindenkit megdöbbentett

Péntek este járőrszolgálat közben a Felsővárosi Polgárőrség két „úriemberre” lett figyelmes, akik az ablakon keresztül másztak be egy elhagyatott házba az Újsor utcában, Egerben. Gyorsan ki is derült, hogy illegálisan tartózkodtak az ingatlanban - írja a Felsővárosi Polgárőrség.

Pont akkor másztak be az elhagyatott ház ablakán, mikor jött a felügyelet

Forrás: Google Maps

A házba, ahová bemásztak, iszonyatos szemét, mocsok, emberi ürülék és bűz is fogadta a rend őreit. Mint írták, a két férfi hajléktalanszállón kulturált körülmények között tölthették az éjszakát.

