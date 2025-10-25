3 órája
Mocsok, szemét és bűz az egri házban - amit odabent találtak a polgárőrök az mindenkit megdöbbentett
Két gyanűs férfire lett figyelmes a polgárőrség Egerben péntek este. Egy elhagyatott házba másztak be.
Péntek este járőrszolgálat közben a Felsővárosi Polgárőrség két „úriemberre” lett figyelmes, akik az ablakon keresztül másztak be egy elhagyatott házba az Újsor utcában, Egerben. Gyorsan ki is derült, hogy illegálisan tartózkodtak az ingatlanban - írja a Felsővárosi Polgárőrség.
A házba, ahová bemásztak, iszonyatos szemét, mocsok, emberi ürülék és bűz is fogadta a rend őreit. Mint írták, a két férfi hajléktalanszállón kulturált körülmények között tölthették az éjszakát.
Ha elhagyatott ingatlan van a szomszédságukban, és gyanús mozgást vagy hasonló tevékenységet tapasztalnak, azonnal jelezzék a rendőrség vagy a polgárőrség felé!
