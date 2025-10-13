52 perce
Elismerésben részesült a megbecsült hatvani tűzoltó
Nagy estén van túl Szabó István címzetes tűzoltó zászlós. Emlékérmet kapott eddigi kimagasló munkájáért.
A közelmúltban Hatvanban, a Grassalkovich Művelődési Ház Nagy Endre Rendezvénytermében tartották meg az idei dísztestületi ülést a képviselők. Az eseményen Szabó István címzetes tűzoltó zászlós, a hatvani hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője, hivatása lelkiismeretes, példaértékű és kimagasló gyakorlásának elismeréséül Szent Flórián kitüntető emlékérmet vehetett át - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Mint írták, a zászlós 2002-ben szerelt fel a hatvani hivatásos tűzoltóság állományába, beosztott tűzoltóként. 2003-ban gépjárművezetői, majd további képesítések megszerzését követően különlegesszer-kezelői beosztásba került. A zászlós a tűzoltóságon található összes gépjármű működtetésére, kezelésére rendelkezik képesítéssel. Szolgálati csoportjának megbecsült tagja.
Szabó István szolgálati idejét mindvégig a hatvani tűzoltóságon töltötte, csaknem huszonnégy éve öregbíti a parancsokság jó hírnevét.
