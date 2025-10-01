Ezt az ellenőrzést jól bekapták a hevesi vendéglátóhelyek! Izzadhatott az egyik turistamágnes hely tulajdonosa

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint a nyári turisztikai szezonban fokozott ellenőrzéseket tartottak országszerte. A kormányhivatalok összesen 279 vendéglátóhelyet vizsgáltak, és minden harmadik esetben találtak valamilyen szabálytalanságot. A leggyakoribb problémák a mérlegek hitelességének hiánya, valamint az árak és egységárak feltüntetésének elmulasztása voltak. A vizsgálatok a forgalmas turisztikai helyszíneket, fesztiválokat és rendezvényeket érintették, de a hatóság kiemelt figyelmet fordított a taxi-szolgáltatások ellenőrzésére is.

Néhány problémát tárt fel az ellenőrzés Forrás: MW

Arra voltunk kíváncsiak, hogyan érintették ezek a vizsgálatok Heves vármegyét. Dr. Eitmann Norbert LL.M. sajtófőnök azt írta, A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek nyári ellenőrzése című témavizsgálat lefolytatására 2025. április 28. és 2025. szeptember 15. között került sor, az ellenőrzésben pedig valamennyi kormányhivatal részt vett.

– A rendelkezésünkre álló részjelentés a témavizsgálat részeredményeit tartalmazza 2025. április 28. és 2025. július 11. közötti időszakra vonatkozóan – közölte. Heves vármegye vonatkozásában a következők állapíthatóak meg a részjelentés megküldéséig:

személytaxi-szolgáltatás ellenőrzésére még nem került sor;

14 vendéglátó-ipari egységet ellenőriztünk (2 üzlet fesztiválon, míg 12 üzlet turisztikailag frekventált helyen volt található, mely 12 üzlet közül egy volt kifogásolható, itt a mérleg hitelessége hiányzott;

14 próbavásárlás során összesen 14 termék próbavásárlására került sor;

egy darab csak kötelezést tartalmazó határozatot hoztak meg.

Összességében tehát Heves vármegyében kevés szabálytalanságot találtak a hatóság munkatársai.