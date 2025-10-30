13 perce
A világ minden aljasságát átélte a 14 éves hatvani kislány – az apja mentette ki a horrorházból, ahol fogva tartották
Barátjához indult egy 14 éves hatvani lány, ám nem érkezett meg. Két nap múlva Bagon bukkantak rá a lányra, és amit átélt, az szinte felfoghatatlan.
Miután a 14 éves lány nyom nélkül eltűnt, szülei kétségbeesetten próbálták megtalálni. A keresés két napig tartott, végül egy bagi házban találtak rá bódult állapotban. Később kiderült, hogy egy ismerőse csalta csapdába, és szörnyű dolgokat kellett átélnie.
A hatvani lány Budapestre a barátjához indult október 17-én, de végül nem érkezett meg hozzá. A barátja próbálta hívni, de nem érte el telefonon.
A gyerek eltűnését két nappal később jelentette be az édesapja a Hatvani Rendőrkapitányságon, aki addigra már megtudta, hogy a lánya Bagon tartózkodik, sőt a pontos címet is kiderítette. Feleségével és lánya barátjával ment Bagra, eközben szólt a rendőröknek. A bagi házba bejutva lányát bódult állapotban találta, ezért azonnal kórházba vitte. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a gyerek kábítószert fogyasztott – számolt be a történtekről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Az elrabolt kislány elárulta, mi történt vele
A 14 éves lány később elmondta a rendőröknek, hogy valóban a fővárosba indult, de Hatvanban, a vasútállomáson találkozott egy ismerősével, akivel Bagra ment, mert a férfi azt ígérte neki, hogy ott tudnak „anyagot szerezni”. Sajnos ez igaz is volt.
A 27 éves Zs. László kristályt adott a lánynak, amitől olyan állapotba került, hogy a házban tartózkodó 44 éves B. Zoltán rávette arra, hogy kuncsaftonként 20 ezer forintért és egy adag kristályért létesítsen aktust, amibe a sértett belement. Két nap alatt az elsődleges adatok szerint 5-6 ilyen eset történt.
Elfogták a tetteseket
B. Zoltánt és Zs. Lászlót a Pest vármegyei nyomozók elfogták és őrizetbe vették. Előbbit emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, társát pedig kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A bíróság október 25-én elrendelte a letartóztatásukat – zárták közleményüket.
