A világ minden aljasságát átélte a 14 éves hatvani kislány – az apja mentette ki a horrorházból, ahol fogva tartották

Miután a 14 éves lány nyom nélkül eltűnt, szülei kétségbeesetten próbálták megtalálni. A keresés két napig tartott, végül egy bagi házban találtak rá bódult állapotban. Később kiderült, hogy egy ismerőse csalta csapdába, és szörnyű dolgokat kellett átélnie.

Két férfi rettenetes dolgokat művelt a 14 éves hatvani lánnyal, szörnyű, amit az elrabolt kislánynak át kellett élnie.

Forrás: Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A hatvani lány Budapestre a barátjához indult október 17-én, de végül nem érkezett meg hozzá. A barátja próbálta hívni, de nem érte el telefonon.

A gyerek eltűnését két nappal később jelentette be az édesapja a Hatvani Rendőrkapitányságon, aki addigra már megtudta, hogy a lánya Bagon tartózkodik, sőt a pontos címet is kiderítette. Feleségével és lánya barátjával ment Bagra, eközben szólt a rendőröknek. A bagi házba bejutva lányát bódult állapotban találta, ezért azonnal kórházba vitte. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a gyerek kábítószert fogyasztott – számolt be a történtekről a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az elrabolt kislány elárulta, mi történt vele

A 14 éves lány később elmondta a rendőröknek, hogy valóban a fővárosba indult, de Hatvanban, a vasútállomáson találkozott egy ismerősével, akivel Bagra ment, mert a férfi azt ígérte neki, hogy ott tudnak „anyagot szerezni”. Sajnos ez igaz is volt.

A 27 éves Zs. László kristályt adott a lánynak, amitől olyan állapotba került, hogy a házban tartózkodó 44 éves B. Zoltán rávette arra, hogy kuncsaftonként 20 ezer forintért és egy adag kristályért létesítsen aktust, amibe a sértett belement. Két nap alatt az elsődleges adatok szerint 5-6 ilyen eset történt.

Elfogták a tetteseket

B. Zoltánt és Zs. Lászlót a Pest vármegyei nyomozók elfogták és őrizetbe vették. Előbbit emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, társát pedig kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A bíróság október 25-én elrendelte a letartóztatásukat – zárták közleményüket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság elfogatóparancsot adott ki egy szexuális erőszaktevő ellen.