3 órája
Mindenki rémálma, amit a túrázók átéltek a Bükkben – különleges rendőri segítségre volt szükség
Egy éjszakai műszak után pihent volna, mégis azonnal autóba ült, amikor megtudta, hogy bajba jutott fiatalok eltévedtek a Bükkben. A hevesi rendőr jól ismeri a hegyet – most is ez mentette meg a helyzetet.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr alezredese, Mirkóczki János éppen éjszakás szolgálatát követő, jól megérdemelt pihenését töltötte, amikor a szolgálatban lévő egyik váltótársa hívta szombat este. A rendőr tiszt amint megtudta, mi a helyzet, azonnal kocsiba pattant, hogy a bajba jutottak segítségére siessen.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– A főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ főtisztje szabadidejében sűrűn fut, túrázik a Bükkben, látogatja a fennsík vendégházait, így szó szerint csukott szemmel is el tud tájékozódni a környéken. Nagyon jól tudják ezt ügyeletvezető kollégái is, így amikor október 18-án 17.57-kor egy fiatal férfi telefonált a segélyhívóhoz, azzal hogy barátnőjével eltévedtek a Bükk-fennsíkon, egyből Jánostól kértek helyismereti támogatást. Ő viszont nem elégedett meg a szóbeli segítséggel. Az otthona melegét hátrahagyva, félredobva a tv távirányítóját közölte a szolgálatos kollégájával: Máris indulok értük, tudom, hol vannak! – számolt be a történtekről a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.
Az alezredes saját terepjárójával indult el, és a Nagymezői őrháznál meg is találta a két bajba jutott kerékpáros turistát.
A budapesti fiatalok elmondták, hogy szilvásváradi szállásukról indultak kerékpározni, felmentek egészen Bánkútig és ott úgy gondolták, hogy onnan már csak lefelé gurulva hamar visszaérnek a szállásukra. Azonban nem így lett, és rájuk sötétedett...
Mirkóczki János a kerékpárokat és az átfagyott párost visszavitte Szilvásváradra, akik a „kaland” végén már mosolyogva mondtak köszönetet.
– Nem ez volt az első önzetlen tette ügyeletvezető kollégánknak, hiszen több évtizede járja a Bükköt, és évente 2-3 alkalommal segít a bajbajutottakon szabadidejében is. Segített már sérült túrázó mentésében és a Bükk-fennsík szálláshelyeiről elindult, de oda vissza nem találó vendégeknek is – zárták a bejegyzést.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, eltévedt túrázókat mentettek a Kékestetőnél:
Mindenki rémálma vált valóra a Kékestetőnél, azonnal az erdőbe vonultak a rendőrök
Lefotózták a Tisza-tó monstrumát teljes valójában! Nem Photoshop, ez a hal tényleg ekkora!
Egy kicsit megint tisztább lett Gyöngyös! Most derült ki, kit kaptak el éjjel