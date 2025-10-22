Mindenki rémálma, amit a túrázók átéltek a Bükkben – különleges rendőri segítségre volt szükség

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr alezredese, Mirkóczki János éppen éjszakás szolgálatát követő, jól megérdemelt pihenését töltötte, amikor a szolgálatban lévő egyik váltótársa hívta szombat este. A rendőr tiszt amint megtudta, mi a helyzet, azonnal kocsiba pattant, hogy a bajba jutottak segítségére siessen.

A szabadnapos rendőr alezredes két kerékpáros turistát mentett ki a Nagymezői őrházból.

Forrás: Heves vármegyei rendőrség/Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– A főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ főtisztje szabadidejében sűrűn fut, túrázik a Bükkben, látogatja a fennsík vendégházait, így szó szerint csukott szemmel is el tud tájékozódni a környéken. Nagyon jól tudják ezt ügyeletvezető kollégái is, így amikor október 18-án 17.57-kor egy fiatal férfi telefonált a segélyhívóhoz, azzal hogy barátnőjével eltévedtek a Bükk-fennsíkon, egyből Jánostól kértek helyismereti támogatást. Ő viszont nem elégedett meg a szóbeli segítséggel. Az otthona melegét hátrahagyva, félredobva a tv távirányítóját közölte a szolgálatos kollégájával: Máris indulok értük, tudom, hol vannak! – számolt be a történtekről a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

Az alezredes saját terepjárójával indult el, és a Nagymezői őrháznál meg is találta a két bajba jutott kerékpáros turistát.

A budapesti fiatalok elmondták, hogy szilvásváradi szállásukról indultak kerékpározni, felmentek egészen Bánkútig és ott úgy gondolták, hogy onnan már csak lefelé gurulva hamar visszaérnek a szállásukra. Azonban nem így lett, és rájuk sötétedett...

Mirkóczki János a kerékpárokat és az átfagyott párost visszavitte Szilvásváradra, akik a „kaland” végén már mosolyogva mondtak köszönetet.

– Nem ez volt az első önzetlen tette ügyeletvezető kollégánknak, hiszen több évtizede járja a Bükköt, és évente 2-3 alkalommal segít a bajbajutottakon szabadidejében is. Segített már sérült túrázó mentésében és a Bükk-fennsík szálláshelyeiről elindult, de oda vissza nem találó vendégeknek is – zárták a bejegyzést.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, eltévedt túrázókat mentettek a Kékestetőnél: