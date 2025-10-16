Eltűnt Klaudia, égen-földön keresik a 16 éves egri lányt

Ismeretlen helyen tartózkodó, eltűnt fiatal lányt keres a rendőrség. Mint honlapjukon közzétették, a 16 éves lány október 4-én tűnt el.

Eltűnt fiatal lányt keres a rendőrség: Farkas Klaudia Enikőnek október elején veszett nyoma

Forrás: police.hu

Az Egri Rendőrkapitányság várja mindazok hívását, akik tudják, hol tartózkodik Farkas Klaudia Enikő a 36/522-111-es telefonszámon, illetve a rendőrkapitányságon, az Eger, Klapka György út 3. szám alatt.

Rengeteg az eltűnt fiatal lányt és fiút keresnek Hevesben

Sajnos nem ő az egyetlen eltűnt fiatal Hevesben. Korábbi cikkünkben írtunka 12 éves Berki Biankáról. Hevesi Csenge Mirella és Banya Melissza még szeptemberben tűnt el Gyöngyösről, ahogy az egri születésű Csete Tímea Dominika is. Október 14-én jelentették az egri születésű Csik Attila eltűnését.