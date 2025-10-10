október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

29 perce

Eltűnt egy 25 éves nő Hevesről – nagy erőkkel keresi a rendőrség

Címkék#eltűnt nő#eltűnt személy#rendőrség

Egy nő csütörtök délelőtt elhagyta hevesi otthonát, azóta nem találják. A rendőrség az eltűnt nő miatt körözést indított, és a lakosság segítségét kéri.

A Hevesi Vármegyei Rendőr-főkapitányság eltűnés miatt körözést rendelt el Juhászné Szatló Anna ügyében, aki október 9-én délelőtt hevesi otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott életjelet magáról - írja a Heves Vármegyei Rendőrség Facebook-oldalán.

A hevesi eltűnt nő
Forrás: Heves vármegyei rendőrség / Facebook

A 25 éves nő Egerben született 2000-ben, magyar állampolgár - írja a police.hu. Aki a képen szereplő személyt felismeri, látta, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy tegyen bejelentést a rendőrség bármelyik elérhetőségén.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Albert Oéter / Heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu