29 perce
Eltűnt egy 25 éves nő Hevesről – nagy erőkkel keresi a rendőrség
Egy nő csütörtök délelőtt elhagyta hevesi otthonát, azóta nem találják. A rendőrség az eltűnt nő miatt körözést indított, és a lakosság segítségét kéri.
A Hevesi Vármegyei Rendőr-főkapitányság eltűnés miatt körözést rendelt el Juhászné Szatló Anna ügyében, aki október 9-én délelőtt hevesi otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott életjelet magáról - írja a Heves Vármegyei Rendőrség Facebook-oldalán.
A 25 éves nő Egerben született 2000-ben, magyar állampolgár - írja a police.hu. Aki a képen szereplő személyt felismeri, látta, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy tegyen bejelentést a rendőrség bármelyik elérhetőségén.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Főoldali képünk illusztráció, forrás: Albert Oéter / Heol.hu
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Könnyeiket törölgették a gyászoló diákok szeretett tanáruk búcsúztatóján az egri gimnáziumban
Ilyen, amikor Zacher Gábor elsírja magát - így búcsúztak tőle kollégái - videóval