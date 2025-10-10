Eltűnt egy 25 éves nő Hevesről – nagy erőkkel keresi a rendőrség

A Hevesi Vármegyei Rendőr-főkapitányság eltűnés miatt körözést rendelt el Juhászné Szatló Anna ügyében, aki október 9-én délelőtt hevesi otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott életjelet magáról - írja a Heves Vármegyei Rendőrség Facebook-oldalán.

A hevesi eltűnt nő

Forrás: Heves vármegyei rendőrség / Facebook

A 25 éves nő Egerben született 2000-ben, magyar állampolgár - írja a police.hu. Aki a képen szereplő személyt felismeri, látta, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy tegyen bejelentést a rendőrség bármelyik elérhetőségén.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Albert Oéter / Heol.hu