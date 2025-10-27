Figyelmetlenség miatt tört a kerékpáros csontja, miután egy nő elgázolta Egerben

Az Egri Járási Ügyészség határozata szerint egy nő 2025 tavaszán, egy napos délutánon Egerben közlekedett autóval. A gyanúsított egy forgalmas kereszteződésbe beérve a balra történő kanyarodása során figyelmetlen volt, és nem vette észre a szemből kerékpárjával szabályosan közlekedő sértettet, akit a jármű elejével elütött - írja Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.

Figyelmetlenség elütött egy kerékpárost egy nő Egerben

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Mint írta, a balesetben a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést, csonttörést szenvedett.

A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését beismerte és megbánta, a közvetítői eljárás lefolytatásához hozzájárultak a felek, ezért a vádhatóság a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult büntetőeljárást hat hónapra felfüggesztette közvetítői eljárás lefolytatása céljából. A közvetítői eljárást a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya folytatja le.

Amennyiben a megállapodás létrejön a felek között, és a gyanúsított az abban foglaltakat határidőben teljesíti, a későbbiekben lehetőség nyílik az eljárás megszüntetésére.