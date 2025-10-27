17 perce
Figyelmetlenség miatt tört a kerékpáros csontja, miután egy nő elgázolta Egerben
Komolyabb sérüléseket szenvedett egy ember Egerben. Egy nő nem vette észre a biciklist kanyarodásnál, elütötte.
Az Egri Járási Ügyészség határozata szerint egy nő 2025 tavaszán, egy napos délutánon Egerben közlekedett autóval. A gyanúsított egy forgalmas kereszteződésbe beérve a balra történő kanyarodása során figyelmetlen volt, és nem vette észre a szemből kerékpárjával szabályosan közlekedő sértettet, akit a jármű elejével elütött - írja Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész.
Mint írta, a balesetben a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést, csonttörést szenvedett.
A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését beismerte és megbánta, a közvetítői eljárás lefolytatásához hozzájárultak a felek, ezért a vádhatóság a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult büntetőeljárást hat hónapra felfüggesztette közvetítői eljárás lefolytatása céljából. A közvetítői eljárást a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya folytatja le.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Amennyiben a megállapodás létrejön a felek között, és a gyanúsított az abban foglaltakat határidőben teljesíti, a későbbiekben lehetőség nyílik az eljárás megszüntetésére.
A Büntető Törvénykönyv szerint, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Egykor a gyöngyösi elit találkozóhelye volt, ma már csak kevesen emlékeznek, mi zajlott a falak között
Hamarosan megújul a 25-ös főút Egerben – de mire készülhetnek az autósok az utakon?
„Hazudoznak! Addig korrektek amíg a kocsit el nem hozzuk!” – nem minden egri autókereskedés nyerte el a vásárlók szívét