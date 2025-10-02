Hétszer is megkéselték, a kapuban halt meg az édesanya Füzesabonyban

A váddokumentum rögzíti, hogy vádlott és sértett házasságban éltek. A befejezett emberölés bűntettének megvalósítása régebbi időkre vezethető vissza. Arra, hogy a házaspár viszonya fokozatosan megromlott, a vádlott egyre agresszívabb magatartást tanúsított a házastársával szemben. Bántalmazó magatartása verbálisan és tettlegességben is megnyilvánult.

A Heves Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat

Az asszony egy idő után arra az elhatározásra jutott, hogy véglegesen szakít a férjével, ám ebbe a vádlott nem nyugodott bele, házastársát folyamatosan azzal fenyegette, hogy amennyiben nem tér vissza hozzá, meg fogja ölni őt.

Az "ígéret" beteljesítése akkor következett be, amikor a gyermekjóléti központ esetkonferenciát szervezett 2024. május 13-ára. A férj szándéka az volt, hogy ezen a megbeszélésen – a kapcsolatuk végleges megszakítása miatt, annak megbosszulása céljából – a házastársát az általa eltervezett módon, azaz késsel, meg fogja ölni, azután magával is végez.

Ez a változat azért nem jött be neki, mert bár ő megjelent a gyámhivatal előtt, de oda a sértett nem ment el. Nem maradt más lehetősége terve megvalósítására, mint az otthon egyedül tartózkodó sértetthez menni. A hivatal előtti kétórás várakozást követően a vádlott a nő lakóhelyéhez gyalogolt, bemászott a kerítésen, berúgta a ház bejárati ajtaját, majd a fürdőszobába menekülő sértettre rárúgta annak ajtaját is. Ezután a vádlott a sértettet ütlegelni kezdte, ami elől a nő a kerítésen átmászva próbált menekülni.

A gyilkos szándékú férj ekkor egy kést vett magához, üldözőbe vette az asszonyt, és őt az ingatlan előtti kapubeállóban utolérve összesen hétszer megszúrta. A sérülések az élettel összeegyeztethetetlen súlyossági fokúak voltak, a nő a helyszínen elhalálozott. Ezt követően a férfi öngyilkosságot kísérelt meg: hasba szúrta magát, mentőhelikopter érkezett hozzá.