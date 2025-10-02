október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füzesabonyban történt

1 órája

Hétszer is megkéselték, a kapuban halt meg az édesanya Füzesabonyban

Címkék#gyilkosság#késelés#előkészítő ülés#Egri Járásbíróság

Előkészítő ülést tartott az Egri Törvényszék csütörtökön. A vád emberölés bűntette és más bűncselekmények. A vádlott a feleségével végzett hét késszúrással közös otthonuk kapujában.

Sike Sándor

A váddokumentum rögzíti, hogy vádlott és sértett házasságban éltek. A befejezett emberölés bűntettének megvalósítása régebbi időkre vezethető vissza. Arra, hogy a házaspár viszonya fokozatosan megromlott, a vádlott egyre agresszívabb magatartást tanúsított a házastársával szemben. Bántalmazó magatartása verbálisan és tettlegességben is megnyilvánult.

Emberölés Füzesabonyban: késsel végzett az asszonnyal
Az emberölés körülményeit helyszínelik a rendőrök / Forrás: TV2

A Heves Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat

Az asszony egy idő után arra az elhatározásra jutott, hogy véglegesen szakít a férjével, ám ebbe a vádlott nem nyugodott bele, házastársát folyamatosan azzal fenyegette, hogy amennyiben nem tér vissza hozzá, meg fogja ölni őt.

Az "ígéret" beteljesítése akkor következett be, amikor a gyermekjóléti központ esetkonferenciát szervezett 2024. május 13-ára. A férj szándéka az volt, hogy ezen a megbeszélésen – a kapcsolatuk végleges megszakítása miatt, annak megbosszulása céljából  – a házastársát az általa eltervezett módon, azaz késsel, meg fogja ölni, azután magával is végez. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ez a változat azért nem jött be neki, mert bár ő megjelent a gyámhivatal előtt, de oda a sértett nem ment el. Nem maradt más lehetősége terve megvalósítására, mint az otthon egyedül tartózkodó sértetthez menni. A hivatal előtti kétórás várakozást követően a vádlott a nő lakóhelyéhez gyalogolt, bemászott a kerítésen, berúgta a ház bejárati ajtaját, majd a fürdőszobába menekülő sértettre rárúgta annak ajtaját is. Ezután a vádlott a sértettet ütlegelni kezdte, ami elől a nő a kerítésen átmászva próbált menekülni.

A gyilkos szándékú férj ekkor egy kést vett magához, üldözőbe vette az asszonyt, és őt az ingatlan előtti kapubeállóban utolérve összesen hétszer megszúrta. A sérülések az élettel összeegyeztethetetlen súlyossági fokúak voltak, a nő a helyszínen elhalálozott. Ezt követően a férfi öngyilkosságot kísérelt meg: hasba szúrta magát, mentőhelikopter érkezett hozzá.

A környéken élők hallották a hangos vitát és a sikoltozást, halálra rémültek. Az áldozatnak korábban két gyereke is született a támadójától, de azóta a nőnek új párja lett, valószínűleg emiatt fajult el a vita.

 Az áldozat édesapja nyilatkozott a Tényeknek, azt mondta, a volt veje drogozott, agresszív volt és soha nem dolgozott, ezért hagyta el a lánya, akit most megölt.

A csütörtöki előkészítő ülésen ítélet nem született – tudtuk meg Hoszné dr. Nagy Tímeától, az Egri Járásbíróság elnökhelyettesétől, a törvényszék sajtószóvivőjétől.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu