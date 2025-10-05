A hevesi fiatal kegyetlenül végzett egy 88 éves egyedülálló asszonnyal

Hevesben az egyik legsúlyosabb ítéletet 1999 szeptemberében a fiatalkorú Cs. G.-re mondta ki a megyei bíróság nyereségvágyból, különös ­kegyet­lenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt.

Emberölés történt Kiskörén – egy fiatalkorú kegyetlenül végzett az idős asszonnyal (illusztráció)

Forrás: Bencsik Ádám/Beol.hu

Emberölés Kiskörén – fiatalkorú követett el brutális tettet

A fiatal 1998 júliusában brutális kegyetlenséggel megölt egy 88 éves, egyedülálló asszonyt Kiskörén. Ezért őt halmazati főbüntetésül tíz év, fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta. Mellékbüntetésül hat évre ­eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Elrendelte korábbi büntetése végrehajtását is, mivel őt az Egri Városi Bíróság alig néhány nappal szörnyű tette előtt, folytatólagosan elkövetett megrontás bűntettéért tíz hónap ­fiatalkorúak fogházára ítélte, ám a végrehajtását két évre felfüggesztette.

A hatályos Büntető törvénykönyv (Btk.) 120. szakasza rendelkezik arról, hogy javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha az eredményes nevelése érdekében a fiatalkorú intézeti elhelyezése szükséges. Egytől négy évig tarthat. Ez a szigorú intézkedés – amely bírói mérlegeléstől függ – nem alkalmazható azzal szemben, aki az ügydöntő határozat meghozatalakor a 20. életévét betöltötte.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Két esztendő javítóintézet a pengés rablónak

Az előkészítő ülésen jogerősen két év javítóintézeti nevelését rendelte el 2024 novemberében az Egri Járásbíróság annak a fiatalkorúnak, aki egyik este az egri autóbusz-állomás várójában borotvapengével fenyegetőzve rabolt ki egy embert. Elvette a mobiltelefonját, s az abban elrejtett kétezer forintját. A sértett megölését is kilátásba helyezte. A megtámadott önvédelemből rárontott a vádlottra, akivel verték egymást. A fiatalkorú többször megütötte, megrúgta a sértett fejét, több helyen a testét, s közben még pénzt követelt tőle. A bűntény áldozata könnyű sérüléseket szenvedett.

A jogászok egyetértenek abban, az állam célja ezzel az intézkedéssel a fiatalkorúak műveltségi szintjének emelése, tudásának bővítése, a készségeik és képességeik kibontakoztatását segítő programok biztosítása, a kulturált és hasznos szabadidős tevékenységeikhez, a sportolásukhoz a lehetőségek megteremtése.