A hevesi fiatal kegyetlenül végzett egy 88 éves egyedülálló asszonnyal
Egy hevesi fiatal brutális bűncselekményt követett el Kiskörén. Az eset nyereségvágyból elkövetett emberölésként zárult a bíróságon.
Hevesben az egyik legsúlyosabb ítéletet 1999 szeptemberében a fiatalkorú Cs. G.-re mondta ki a megyei bíróság nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt.
Emberölés Kiskörén – fiatalkorú követett el brutális tettet
A fiatal 1998 júliusában brutális kegyetlenséggel megölt egy 88 éves, egyedülálló asszonyt Kiskörén. Ezért őt halmazati főbüntetésül tíz év, fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta. Mellékbüntetésül hat évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Elrendelte korábbi büntetése végrehajtását is, mivel őt az Egri Városi Bíróság alig néhány nappal szörnyű tette előtt, folytatólagosan elkövetett megrontás bűntettéért tíz hónap fiatalkorúak fogházára ítélte, ám a végrehajtását két évre felfüggesztette.
A hatályos Büntető törvénykönyv (Btk.) 120. szakasza rendelkezik arról, hogy javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha az eredményes nevelése érdekében a fiatalkorú intézeti elhelyezése szükséges. Egytől négy évig tarthat. Ez a szigorú intézkedés – amely bírói mérlegeléstől függ – nem alkalmazható azzal szemben, aki az ügydöntő határozat meghozatalakor a 20. életévét betöltötte.
Két esztendő javítóintézet a pengés rablónak
Az előkészítő ülésen jogerősen két év javítóintézeti nevelését rendelte el 2024 novemberében az Egri Járásbíróság annak a fiatalkorúnak, aki egyik este az egri autóbusz-állomás várójában borotvapengével fenyegetőzve rabolt ki egy embert. Elvette a mobiltelefonját, s az abban elrejtett kétezer forintját. A sértett megölését is kilátásba helyezte. A megtámadott önvédelemből rárontott a vádlottra, akivel verték egymást. A fiatalkorú többször megütötte, megrúgta a sértett fejét, több helyen a testét, s közben még pénzt követelt tőle. A bűntény áldozata könnyű sérüléseket szenvedett.
A jogászok egyetértenek abban, az állam célja ezzel az intézkedéssel a fiatalkorúak műveltségi szintjének emelése, tudásának bővítése, a készségeik és képességeik kibontakoztatását segítő programok biztosítása, a kulturált és hasznos szabadidős tevékenységeikhez, a sportolásukhoz a lehetőségek megteremtése.
Zsiletpengével fenyegetőzve követelt pénzt, mobiltelefont a fiatalkorú vádlott
Négy javítóintézet működik ma Magyarországon. Háromban fiúk, egyben lányok élik a mindennapjaikat az intézkedésben meghatározott ideig. Az intézményekben oktatásban vesznek részt, szakmákat is tanulhatnak. Telefonon tarthatják a kapcsolatot a külvilággal, a Büntetés-végrehajtásról szóló jogforrásban (Bv. tv.) foglalt előírások alapján.
Elbocsátható ideiglenesen a jól viselkedő fiatal
A Btk. arról is rendelkezik, hogy a bíróság, amikor elrendeli ezt az intézkedést, megállapítja, mikor bocsátható el ideiglenesen a javítóintézeti nevelés felének letöltése után a fiatalkorú. Akkor, ha legalább egy évet ott volt, s alaposan feltehető, hogy az intézkedés célja további javítóintézeti nevelés nélkül is elérhető.
Megszünteti viszont a bíróság az ideiglenes elbocsátást, ha az alatt az ifjút szabadságvesztésre ítélik, vagy vele szemben javítóintézeti nevelést rendelnek el. Ekkor nem számítják be a visszaállított intézkedés tartamába az ideiglenes elbocsátáson töltött időt. Szabadságvesztés-büntetésre kell átváltoztatni a javítóintézeti nevelés hátralévő részét, amikor a fiatalkorú az intézkedés kihirdetése után olyan bűntényt követ el, ami miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélik. Ilyenkor kétnapi javítóintézeti nevelés helyébe egynapi szabadságvesztés-büntetés lép.
Két évet kapott felfüggesztve a „táskázós” ifjú
Emlékezetes a gyöngyösi táskázás néven ismert bűnténysorozat 2021 nyaráról. Egy felnőttet és egy fiatalkorút vádolt meg a bűnügyben az ügyészség kifosztás bűntett címén. A terheltek bűncselekmény felismerésére és elhárítására korlátozottan képes idős nők táskáit tulajdonították el közterületen.
Gyöngyös belvárosában fosztottak ki "táskázással" idős embereket
Az előző esztendő májusa végén a Gyöngyösi Járásbíróság halmazati szankcióként a felnőtt vádlottat öt év börtönbüntetéssel és öt-öt év közügyektől, valamint foglalkozástól eltiltással sújtotta, ellene vagyonelkobzást is elrendelt. A másodrendű terhelt öt év próbaidőre felfüggesztett kétesztendei szabadságvesztés-büntetést kapott, amit, ha elrendelik, a fiatalkorúak börtönében kell letöltenie. Esetében a bíróság rendelkezett még a fogva tartásban töltött idő beszámításáról, vagyonelkobzásról és arról, hogy a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll. Külön magatartási szabályként előírta számára, hogy törekednie kell a szakmunkásvizsga letételére. A tizenéves ítélete első fokon jogerőre emelkedett.
A gyöngyösi "táskázás" két vádlottja közül a felnőtt öt év börtönbüntetést kapott
A Btk. alapján a bíróság a bűntényt elkövető 14 és 18 év közötti fiatalt szabadságvesztés-büntetéssel is sújthatja. Annak legrövidebb ideje egy hónap. A leghosszabban a 16. évét be nem töltött fiatal a deliktum súlya szerint kerülhet rács mögé. Ha életfogytig büntethető a bűntény, akkor maximum tíz esztendő fiatalkorúak börtöneszabható ki vele szemben. Öt évnél súlyosabban fenyegetett bűntény esetén öt esztendő.
Más a helyzet, ha a tettes már túl van a 16. életévén, ekkor az életfogytig szankcionálható deliktum 15 esztendei szabadságvesztést is érhet. Tíz évet meghaladó büntetéssel fenyegetett bűncselekményért maximum tíz, öt esztendőnél súlyosabban büntethető deliktum elkövetéséért öt évet is kaphat a fiatalkorú.
Szankciók vannak az elzárástól a kiutasításig
A büntetőkódex a szankciók között szabályozza az elzárást, ami háromtól 30 napig tarthat. E korosztály 16 év feletti tagja ellen közérdekű munka is kiszabható. Pénzbüntetés viszont csak azzal szemben, akinek önálló keresete vagy megfelelő vagyona van. Ennek mértéke 15-től 250 napi tételig állapítható meg, s egynapi tétel összege legalább 780 forint, legfeljebb 78 ezer. Ám, ha nem hajtható be az elítélttől a pénzbüntetés, akkor az közérdekű munkára vagy szabadságvesztésre változtatható át.
További szankciók még a foglalkozástól, továbbá egy évnél hosszabb szabadságvesztés-büntetés esetén a közügyektől eltiltás, valamint a kiutasítás. Utóbbi akkor rendelhető el, ha a tizenéves fiatalra tízévi vagy azt meghaladó ideig tartó szabadságvesztést szabtak ki, s az országban tartózkodása a közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné, illetve, ha nem sérül a családi élet tiszteletben tartásához való joga.
Amikor a 14 év alatti gyerekek büntetéssel sújthatók
A gyermekkor általában büntethetőséget kizáró ok. A bűntényt megvalósító 14 alattiak ellen alapvetően nem büntetőjogi, hanem egyéb, közigazgatási jellegű gyermekvédelmi intézkedéseket hoznak. A Btk. alapján azonban kivételek e szabály alól az emberölést, a testi sértést, a hivatalos és közfeladatot ellátó személy, illetve annak támogatója elleni erőszakot, a terrorcselekményt, a rablás, a kifosztás súlyosabban minősülő változatait elkövető, 12 évnél idősebb ifjak. Ők megbüntethetők, ha rendelkeznek a tettük következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. Ilyenkor az elkövetéskor betöltött életkor számít, nem az, hogy hány éves a tettes a büntetés kiszabásakor.
A KSH-nak a hazai bűnelkövetőkről készült mutatóiból megérthető, miért fontos e kérdéskör vizsgálata. A számuk – akárcsak valamennyi tettesé – folyamatosan nőtt hazánkban az előző három évben. Így 2022-ben 7942, rá egy évre 8836, tavaly 8844 fiatalkorú bűnelkövető került a jegyzőkönyvekbe. Tavaly 214 ezer 144 állampolgárt vontak felelősségre bűntény miatt, az ifjak aránya meghaladta a 4,1 százalékot.
