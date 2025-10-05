október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyilkosság

2 órája

A hevesi fiatal kegyetlenül végzett egy 88 éves egyedülálló asszonnyal

Címkék#gyilkosság#fiatalkorúak börtöne#Egri Járásbíróság

Egy hevesi fiatal brutális bűncselekményt követett el Kiskörén. Az eset nyereségvágyból elkövetett emberölésként zárult a bíróságon.

Dr. Szalay Zoltán

Hevesben az egyik legsúlyosabb ítéletet 1999 szeptemberében a fiatalkorú Cs. G.-re mondta ki a megyei bíróság nyereségvágyból, különös ­kegyet­lenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt. 

Emberölés történt Kiskörén – egy fiatalkorú kegyetlenül végzett az idős asszonnyal
Emberölés történt Kiskörén – egy fiatalkorú kegyetlenül végzett az idős asszonnyal (illusztráció)
Forrás: Bencsik Ádám/Beol.hu

Emberölés Kiskörén – fiatalkorú követett el brutális tettet

A fiatal 1998 júliusában brutális kegyetlenséggel megölt egy 88 éves, egyedülálló asszonyt Kiskörén. Ezért őt halmazati főbüntetésül tíz év, fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta. Mellékbüntetésül hat évre ­eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Elrendelte korábbi büntetése végrehajtását is, mivel őt az Egri Városi Bíróság alig néhány nappal szörnyű tette előtt, folytatólagosan elkövetett megrontás bűntettéért tíz hónap ­fiatalkorúak fogházára ítélte, ám a végrehajtását két évre felfüggesztette. 

A hatályos Büntető törvénykönyv (Btk.) 120. szakasza rendelkezik arról, hogy javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha az eredményes nevelése érdekében a fiatalkorú intézeti elhelyezése szükséges. Egytől négy évig tarthat. Ez a szigorú intézkedés – amely bírói mérlegeléstől függ – nem alkalmazható azzal szemben, aki az ügydöntő határozat meghozatalakor a 20. életévét betöltötte. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Két esztendő javítóintézet a pengés rablónak 

Az előkészítő ülésen jogerősen két év javítóintézeti nevelését rendelte el 2024 novemberében az Egri Járásbíróság annak a fiatalkorúnak, aki egyik este az egri autóbusz-állomás várójában borotvapengével fenyegetőzve rabolt ki egy embert. Elvette a mobiltelefonját, s az abban elrejtett kétezer forintját. A sértett megölését is kilátásba helyezte. A megtámadott önvédelemből rárontott a vádlottra, akivel verték egymást. A fiatalkorú többször megütötte, megrúgta a sértett fejét, több helyen a testét, s közben még pénzt követelt tőle. A bűntény áldozata könnyű sérüléseket szenvedett. 
A jogászok egyetértenek abban, az állam célja ezzel az intézkedéssel a fiatalkorúak műveltségi szintjének emelése, tudásának bővítése, a készségeik és képességeik kibontakoztatását segítő programok biztosítása, a kulturált és hasznos szabadidős tevékenységeikhez, a sportolásukhoz a lehetőségek megteremtése. 

Négy javítóintézet működik ma Magyarországon. Háromban fiúk, egyben lányok élik a mindennapjaikat az intézkedésben meghatározott ideig. Az intézményekben oktatásban vesznek részt, szakmákat is tanulhatnak. Telefonon tarthatják a kapcsolatot a külvilággal, a Büntetés-végrehajtásról szóló jogforrásban (Bv. tv.) foglalt előírások alapján. 

Elbocsátható ideiglenesen a jól viselkedő fiatal 

A Btk. arról is rendelkezik, hogy a bíróság, amikor elrendeli ezt az intézkedést, megállapítja, mikor bocsátható el ideiglenesen a javítóintézeti nevelés felének letöltése után a fiatalkorú. Akkor, ha legalább egy évet ott volt, s alaposan feltehető, hogy az intézkedés célja további javítóintézeti nevelés nélkül is elérhető. 
Megszünteti viszont a bíróság az ideiglenes elbocsátást, ha az alatt az ifjút szabadságvesztésre ítélik, vagy vele szemben javítóintézeti nevelést rendelnek el. Ekkor nem ­számítják be a visszaállított intézkedés tartamába az ideiglenes elbocsátáson töltött időt. Szabadságvesztés-büntetésre kell átváltoztatni a javítóintézeti nevelés hátralévő részét, amikor a fiatalkorú az intézkedés kihirdetése után olyan bűntényt követ el, ami miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélik. Ilyenkor kétnapi javító­intézeti nevelés helyébe egynapi szabadságvesztés-büntetés lép. 

Két évet kapott felfüggesztve a „táskázós” ifjú 

Emlékezetes a gyöngyösi táskázás néven ismert bűnténysorozat 2021 nyaráról. Egy felnőttet és egy fiatalkorút vádolt meg a bűnügyben az ügyészség kifosztás bűntett címén. A terheltek bűncselekmény felismerésére és elhárítására korlátozottan képes idős nők táskáit tulajdonították el közterületen. 

Az előző esztendő májusa végén a Gyöngyösi Járásbíróság halmazati szankcióként a felnőtt vádlottat öt év börtönbüntetéssel és öt-öt év közügyektől, valamint foglalkozástól eltiltással sújtotta, ellene vagyonelkobzást is elrendelt. A másodrendű terhelt öt év próbaidőre felfüggesztett kétesztendei szabadságvesztés-büntetést kapott, amit, ha elrendelik, a fiatalkorúak börtönében kell letöltenie. Esetében a bíróság rendelkezett még a fogva ­tartásban töltött idő beszámításáról, vagyonelkobzásról és arról, hogy a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll. Külön magatartási szabályként előírta számára, hogy törekednie­ kell a szakmunkásvizsga letételére. A tizenéves ítélete első fokon jogerőre emelkedett. 

A Btk. alapján a bíróság a bűntényt elkövető 14 és 18 év közötti fiatalt szabadságvesztés-büntetéssel is sújthatja. Annak legrövidebb ideje egy hónap. A leghosszabban a 16. évét be nem töltött fiatal a deliktum súlya szerint kerülhet rács mögé. Ha életfogytig büntethető a bűntény, akkor maximum tíz ­esztendő ­fiatalkorúak börtöne­szabható ki vele szemben. Öt évnél súlyosabban fenyegetett ­bűntény esetén öt esztendő. 

Más a helyzet, ha a tettes már túl van a 16. életévén, ekkor az életfogytig szankcionálható deliktum 15 esztendei szabadságvesztést is érhet. Tíz évet meghaladó büntetéssel fenyegetett bűncselekményért maximum tíz, öt esztendőnél súlyosabban büntethető deliktum elkövetéséért öt évet is kaphat a fiatalkorú. 

Szankciók vannak az elzárástól a kiutasításig 

A büntetőkódex a szankciók között szabályozza az elzárást, ami háromtól 30 napig tarthat. E korosztály 16 év feletti tagja ellen közérdekű munka is kiszabható. Pénzbüntetés viszont csak azzal szemben, akinek önálló keresete vagy megfelelő vagyona van. Ennek mértéke 15-től 250 napi tételig állapítható meg, s egynapi tétel összege legalább 780 forint, legfeljebb 78 ezer. Ám, ha nem hajtható be az elítélttől a ­pénzbüntetés, akkor az ­közérdekű munkára vagy szabadságvesztésre változtatható át. 
További szankciók még a ­foglalkozástól, továbbá egy évnél hosszabb szabadságvesztés-büntetés esetén a közügyektől eltiltás, valamint a kiutasítás. Utóbbi akkor rendelhető el, ha a tizenéves fiatalra tízévi vagy azt meghaladó ideig tartó ­szabadságvesztést szabtak ki, s az országban tartózkodása a közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné, illetve, ha nem sérül a családi élet tiszteletben tartásához való joga. 

Amikor a 14 év alatti gyerekek büntetéssel sújthatók 

A gyermekkor általában büntethetőséget kizáró ok. A bűntényt megvalósító 14 alattiak ellen alapvetően nem büntetőjogi, hanem egyéb, közigazgatási jellegű gyermekvédelmi intézkedéseket hoznak. A Btk. alapján azonban kivételek e szabály alól az emberölést, a testi sértést, a hivatalos és közfeladatot ellátó személy, illetve annak támogatója elleni erőszakot, a terrorcselekményt, a rablás, a kifosztás súlyosabban­ minősülő változatait elkövető, 12 évnél idősebb ifjak. Ők megbüntethetők, ha rendelkeznek a tettük következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. Ilyenkor az elkövetéskor betöltött életkor számít, nem az, hogy hány éves a tettes a büntetés kiszabásakor. 
A KSH-nak a hazai bűnelkövetőkről készült mutatóiból megérthető, miért fontos e kérdéskör vizsgálata. A számuk – akárcsak valamennyi tettesé – folyamatosan nőtt hazánkban az előző három évben. Így 2022-ben 7942, rá egy évre 8836, tavaly 8844 fiatalkorú bűnelkövető került a jegyzőkönyvekbe. Tavaly 214 ezer 144 állampolgárt vontak felelősségre bűntény miatt, az ifjak aránya meghaladta a 4,1 százalékot. 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu