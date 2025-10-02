október 2., csütörtök

Törvényszék előtt az ügy

14 perce

Marcangolt a kutya, villant a kés Gyöngyösön, ilyen családi balhét nem lát minden város

Címkék#Egri Járásbíróság#bűncselekmény#emberölési kísérlet

Két család – a vádlotté és a sértetté – évek óta haragos viszonyban álltak, állnak egymással. Legutolsó "összeszólalkozásukból" emberölés kísérlete lett a főügyészségi vádirat szerint.

Sike Sándor

Az igen nagy tárgyi súlyú bűncselekményt megelőzően a két család között vita alakult ki, ezért az ebből származó nézeteltérés rendezése érdekében a vádlott találkozott a sértettel – rögzíti a Heves Vármegyei Főügyészség által az Egri Törvényszékhez benyújtott váddokumentum. Ebben a vádhatóság emberölés kísérlete bűntett miatt indítványozza felelősségre vonni a terheltet.

A törvényszék előtt emberölés kísérlete miatt felel
A törvényszék előtt emberölés kísérlete bűntett miatt kell felelnie a vádlottnak / Képünk illusztráció
Forrás:  Agria Tv Bt./Ládi László 

Az emberölés kísérlete egy kutyával és egy késsel "bontakozott ki"

A vádirat szerint a terhelt a megbeszélt találkozóra magával vitte a kutyáját pórázon, de szájkosár nélkül, továbbá vele volt az édesapja is. És, hogy teljes legyen a "felszerelés" egy kést is magával vitt. A sértett sem egy szál magában érkezett. Ott volt vele az élettársa, az édesapjával és unokatestvére is.

Amikor a sértetti család a helyszínre ért,  azonnal heves szóváltás robbant ki. Azt, hogy nem fog megrekedni a találkozó a hangoskodás szintjén, az mutatta, hogy a terhelt a kezében tartott kést előbb hátra, majd előre lendítette a sértett irányába, míg a kutyáját ellenlábasa felé indította.

A sértett – tartva a vádlott további támadásától –, felkapott a földről egy gumicsövet és a vádlott felé dobta, annak érdekében, hogy kiüsse vele a kezéből a kést. Ekkor azonban a késes fickó elengedte a sértettet egyébként is folyamatosan támadni próbáló eb pórázát. A szájkosár, és most már póráz nélküli nélküli kutya a sértettet a földre teperte, majd több alkalommal megharapta. Eközben a terhelt sem maradt tétlen: a késsel egy alkalommal, kis-közepes erővel a letepert ember bal lábszárába szúrt. 

A vádiratba foglaltak szerint a történtek után a "vérebes" szurkáló – mint aki jól végezte dolgát – a kutyájával elhagyta a helyszínt. A sértett 8 napon túli sérülést szenvedett el.

Az ügyben az Egri Törvényszék szeptember 29-ére tűzött ki tárgyalást. A törvényszék sajtószóvivője, Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese azt a tájékoztatást adta portálunknak, hogy "Az Egri Törvényszéken emberölés bűntettének kísérlete miatt folyamatban lévő büntető eljárásban a 2025. szeptember 29. napjára kitűzött tárgyalás elhalasztásra került a tárgyalást megelőzően."

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Police.hu)

 

 

