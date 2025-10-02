Marcangolt a kutya, villant a kés Gyöngyösön, ilyen családi balhét nem lát minden város

Az igen nagy tárgyi súlyú bűncselekményt megelőzően a két család között vita alakult ki, ezért az ebből származó nézeteltérés rendezése érdekében a vádlott találkozott a sértettel – rögzíti a Heves Vármegyei Főügyészség által az Egri Törvényszékhez benyújtott váddokumentum. Ebben a vádhatóság emberölés kísérlete bűntett miatt indítványozza felelősségre vonni a terheltet.

A törvényszék előtt emberölés kísérlete bűntett miatt kell felelnie a vádlottnak / Képünk illusztráció

Forrás: Agria Tv Bt./Ládi László

Az emberölés kísérlete egy kutyával és egy késsel "bontakozott ki"

A vádirat szerint a terhelt a megbeszélt találkozóra magával vitte a kutyáját pórázon, de szájkosár nélkül, továbbá vele volt az édesapja is. És, hogy teljes legyen a "felszerelés" egy kést is magával vitt. A sértett sem egy szál magában érkezett. Ott volt vele az élettársa, az édesapjával és unokatestvére is.

Amikor a sértetti család a helyszínre ért, azonnal heves szóváltás robbant ki. Azt, hogy nem fog megrekedni a találkozó a hangoskodás szintjén, az mutatta, hogy a terhelt a kezében tartott kést előbb hátra, majd előre lendítette a sértett irányába, míg a kutyáját ellenlábasa felé indította.