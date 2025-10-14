Ijesztő jelenetek a gyöngyösi áruházban - rendőrök és mentők is kellettek

Hétfőn késő este bejelentés érkezett a Lidl áruházból, hogy egy zavart állapotú személy nem hajlandó elhagyni az üzletet. A helyszínre érkező gyöngyösi városrendészek igyekeztek vele békésen kommunikálni, azonban a férfi hirtelen agresszívvá vált, és a bejáratnál, majd az utcán is erőszakosan viselkedett - olvasható a Városrendészet Gyöngyös bejegyzésében.

Egy hevesi lakos erőszakosan viselkedett a gyöngyösi Lidlben

Forrás: Városrendészet Gyöngyös/Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A városrendészek – egy a közelben tartózkodó polgárőr segítségével – a saját és mások testi épségét szem előtt tartva visszatartották a férfit, amíg a rendőrség és a mentők a helyszínre érkeztek. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően az esetet sikerült biztonságosan lezárni - írják.