október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Botrány

2 órája

Ijesztő jelenetek a gyöngyösi áruházban - rendőrök és mentők is kellettek

Címkék#Lidl#erőszak#Gyöngyösi Városrendészet

Aggasztó eset történt hétfő este a gyöngyösi Lidlben. Egy férfi váratlanul erőszakosan viselkedett, a gyöngyösi városrendészeknek kellett közbelépniük.

Heol.hu

Hétfőn késő este bejelentés érkezett a Lidl áruházból, hogy egy zavart állapotú személy nem hajlandó elhagyni az üzletet. A helyszínre érkező gyöngyösi városrendészek igyekeztek vele békésen kommunikálni, azonban a férfi hirtelen agresszívvá vált, és a bejáratnál, majd az utcán is erőszakosan viselkedett - olvasható a Városrendészet Gyöngyös bejegyzésében.

Egy hevesi lakos erőszakosan viselkedett a gyöngyösi Lidlben
 Egy hevesi lakos erőszakosan viselkedett a gyöngyösi Lidlben
Forrás:  Városrendészet Gyöngyös/Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A városrendészek – egy a közelben tartózkodó polgárőr segítségével – a saját és mások testi épségét szem előtt tartva visszatartották a férfit, amíg a rendőrség és a mentők a helyszínre érkeztek. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően az esetet sikerült biztonságosan lezárni - írják.

A rendőrség és a mentők is a helyszínre érkeztek
A rendőrség és a mentők is a helyszínre érkeztek
Forrás:  Városrendészet Gyöngyös/Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu