2 órája
Ijesztő jelenetek a gyöngyösi áruházban - rendőrök és mentők is kellettek
Aggasztó eset történt hétfő este a gyöngyösi Lidlben. Egy férfi váratlanul erőszakosan viselkedett, a gyöngyösi városrendészeknek kellett közbelépniük.
Hétfőn késő este bejelentés érkezett a Lidl áruházból, hogy egy zavart állapotú személy nem hajlandó elhagyni az üzletet. A helyszínre érkező gyöngyösi városrendészek igyekeztek vele békésen kommunikálni, azonban a férfi hirtelen agresszívvá vált, és a bejáratnál, majd az utcán is erőszakosan viselkedett - olvasható a Városrendészet Gyöngyös bejegyzésében.
A városrendészek – egy a közelben tartózkodó polgárőr segítségével – a saját és mások testi épségét szem előtt tartva visszatartották a férfit, amíg a rendőrség és a mentők a helyszínre érkeztek. A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően az esetet sikerült biztonságosan lezárni - írják.
