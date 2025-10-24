3 órája
Fák dőltek, vonatok akadtak el – tombolva vonult át a hidegfront Hevesben!
Országszerte heves esőzés és viharos szél kísérte a csütörtöki hidegfrontot, amely Hevesben több helyen is fennakadásokat okozott. Fakidőlések miatt késések voltak a személyvonatoknál, és a tűzoltók több településen dolgoztak a kidőlt fák eltávolításán.
Akkora a bálatűz Hevesben, hogy két város tűzoltói siettek a helyszínre
Forrás: BorsOnline
Országszerte esett az eső, ráadásul sok helyen viharos szél kísérte a front átvonulását. Markáns hidegfront érkezett csütörtökön, amely az ország nagy részén kiadós esőt okozott. Az eső mellett erős, viharos szél kísérte a front átvonulását, és a front mögött ma is sokfelé marad a szeles idő, írja a Hungaromet. Ráadásul a Kékestetőn esett a legtöbb, majdnem 50 milliméter.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mint kiderült, Heves vármegyében is okozott itt-ott fennakadást a nagy szél. Ahogy arról pénteken délelőtt beszámoltunk, fakidőlés miatt az Eger és Szilvásvárad között közlekedő személyvonatok késtek. Itt a bélapátfalvi tűzoltók segítettek, így haladhatott tovább a vonat.
De hasonló okok miatt Kál-Kápolna és Kisújszállás közt is akadozott a forgalom.
Újabb késésekre lehet számítani a vasúton, ismét egy hevesi vonal az érintett
Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, több hasonló esethez is riasztották kollégáit.
– Kisköre határában a sínekre dőlt egy fa, azt a tiszanánai önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el. Hevesen, a Széchenyi úton két fa dőlt meg veszélyesen, a város hivatásos tűzoltói segítettek, és szintén motoros láncfűrésszel dolgoztak. Rózsaszentmárton és Petőfibánya között egy fa dőlt az úttestre, a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. S Hatvanban is volt egy beavatkozás, az Árnyas utcában egy faág vezetékre dőlt, itt az áramszolgáltatóval közreműködve a város hivatásos tűzoltói dolgoznak. Hevesen, a Baross Gábor utcában egy ingatlan kerítésére dőlt egy fa, a város hivatásos tűzoltói segítettek az eltávolításában – mondta.
Botos Péter Adrián, Tarnazsadány polgármestere is arról posztolt, hogy a Kossuth Lajos úton kidőlt egy fa. Mint írja, úton a segítség, azaz a katasztrófavédelem, pontosabban a hevesi hivatásos tűzoltók és az áramszolgáltató.
A Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület is arról ír, hogy segítettek egy veszélyessé vált fa kivágásánál a selypi városrészben. A nagy erejű szél miatt a fa komoly kockázatot jelentett, ezért az önkormányzat dolgozói eltávolították.
– Az egyesületünk tagjai ezalatt forgalombiztosítási feladatokat láttak el, biztosítva a munkálatok biztonságos és zavartalan lebonyolítását. A beavatkozás sikeresen, balesetmentesen zajlott le – írták.
Soha nem felejti el, amit a gyöngyösi kórház belgyógyászati osztályán tapasztalt – levelet írt egy édesanya hozzátartozója