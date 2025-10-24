október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Fák dőltek, vonatok akadtak el – tombolva vonult át a hidegfront Hevesben!

Címkék#tűzoltóság#hidegfront#fa#vezeték

Országszerte heves esőzés és viharos szél kísérte a csütörtöki hidegfrontot, amely Hevesben több helyen is fennakadásokat okozott. Fakidőlések miatt késések voltak a személyvonatoknál, és a tűzoltók több településen dolgoztak a kidőlt fák eltávolításán.

Heol.hu
Fák dőltek, vonatok akadtak el – tombolva vonult át a hidegfront Hevesben!

Akkora a bálatűz Hevesben, hogy két város tűzoltói siettek a helyszínre

Forrás: BorsOnline

 

Országszerte esett az eső, ráadásul sok helyen viharos szél kísérte a front átvonulását. Markáns hidegfront érkezett csütörtökön, amely az ország nagy részén kiadós esőt okozott. Az eső mellett erős, viharos szél kísérte a front átvonulását, és a front mögött ma is sokfelé marad a szeles idő, írja a Hungaromet. Ráadásul a Kékestetőn esett a legtöbb, majdnem 50 milliméter.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint kiderült, Heves vármegyében is okozott itt-ott fennakadást a nagy szél. Ahogy arról pénteken délelőtt beszámoltunk, fakidőlés miatt az Eger és Szilvásvárad között közlekedő személyvonatok késtek. Itt a bélapátfalvi tűzoltók segítettek, így haladhatott tovább a vonat.

De hasonló okok miatt Kál-Kápolna és Kisújszállás közt is akadozott a forgalom.

Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, több hasonló esethez is riasztották kollégáit.
– Kisköre határában a sínekre dőlt egy fa, azt a tiszanánai önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el. Hevesen, a Széchenyi úton két fa dőlt meg veszélyesen, a város hivatásos tűzoltói segítettek, és szintén motoros láncfűrésszel dolgoztak. Rózsaszentmárton és Petőfibánya között egy fa dőlt az úttestre, a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. S Hatvanban is volt egy beavatkozás, az Árnyas utcában egy faág vezetékre dőlt, itt az áramszolgáltatóval közreműködve a város hivatásos tűzoltói dolgoznak. Hevesen, a Baross Gábor utcában egy ingatlan kerítésére dőlt egy fa, a város hivatásos tűzoltói segítettek az eltávolításában – mondta.

Botos Péter Adrián, Tarnazsadány polgármestere is arról posztolt, hogy a Kossuth Lajos úton kidőlt egy fa. Mint írja, úton a segítség, azaz a katasztrófavédelem, pontosabban a hevesi hivatásos tűzoltók és az áramszolgáltató.

A Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület is arról ír, hogy segítettek egy veszélyessé vált fa kivágásánál a selypi városrészben. A nagy erejű szél miatt a fa komoly kockázatot jelentett, ezért az önkormányzat dolgozói eltávolították.
– Az egyesületünk tagjai ezalatt forgalombiztosítási feladatokat láttak el, biztosítva a munkálatok biztonságos és zavartalan lebonyolítását. A beavatkozás sikeresen, balesetmentesen zajlott le – írták.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu