Fák dőltek, vonatok akadtak el – tombolva vonult át a hidegfront Hevesben!

Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, több hasonló esethez is riasztották kollégáit.

– Kisköre határában a sínekre dőlt egy fa, azt a tiszanánai önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el. Hevesen, a Széchenyi úton két fa dőlt meg veszélyesen, a város hivatásos tűzoltói segítettek, és szintén motoros láncfűrésszel dolgoztak. Rózsaszentmárton és Petőfibánya között egy fa dőlt az úttestre, a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre. S Hatvanban is volt egy beavatkozás, az Árnyas utcában egy faág vezetékre dőlt, itt az áramszolgáltatóval közreműködve a város hivatásos tűzoltói dolgoznak. Hevesen, a Baross Gábor utcában egy ingatlan kerítésére dőlt egy fa, a város hivatásos tűzoltói segítettek az eltávolításában – mondta.

Botos Péter Adrián, Tarnazsadány polgármestere is arról posztolt, hogy a Kossuth Lajos úton kidőlt egy fa. Mint írja, úton a segítség, azaz a katasztrófavédelem, pontosabban a hevesi hivatásos tűzoltók és az áramszolgáltató.

A Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület is arról ír, hogy segítettek egy veszélyessé vált fa kivágásánál a selypi városrészben. A nagy erejű szél miatt a fa komoly kockázatot jelentett, ezért az önkormányzat dolgozói eltávolították.

– Az egyesületünk tagjai ezalatt forgalombiztosítási feladatokat láttak el, biztosítva a munkálatok biztonságos és zavartalan lebonyolítását. A beavatkozás sikeresen, balesetmentesen zajlott le – írták.