Baleset

56 perce

Fának csapódott egy autó Kápolnán, a mentők is a helyszínre vonultak

Címkék#fának ütközött#baleset#mentő

Kedd hajnalban baleset történt Kápolnán, mentő is érkezett a balesethez.

Heol.hu

Friss: 7:10

A rendőrségtől portálunk megtudta, hogy halálos baleset történt.

Korábban írtuk:

Lesodródott az úttestről és fának ütközött egy személyautó Kápolnán, a 2417-es úton kedden reggel. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A helyszínen dolgozik a mentőszolgálat is - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Fának ütközött egy személyautó Kápolnán
Fának ütközött egy személyautó Kápolnán
Forrás: OMSZ

