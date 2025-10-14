Fának csapódott egy autó Kápolnán, a mentők is a helyszínre vonultak

Korábban írtuk:

Lesodródott az úttestről és fának ütközött egy személyautó Kápolnán, a 2417-es úton kedden reggel. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A helyszínen dolgozik a mentőszolgálat is - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Fának ütközött egy személyautó Kápolnán

Forrás: OMSZ

