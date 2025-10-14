Baleset
56 perce
Fának csapódott egy autó Kápolnán, a mentők is a helyszínre vonultak
Kedd hajnalban baleset történt Kápolnán, mentő is érkezett a balesethez.
Korábban írtuk:
Lesodródott az úttestről és fának ütközött egy személyautó Kápolnán, a 2417-es úton kedden reggel. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A helyszínen dolgozik a mentőszolgálat is - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
