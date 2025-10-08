Fejbe rúgta a férfit a mentős a hatvani állomáson – videón a brutális eset

Az RTL Híradó közzétett egy felvételt, amelyen egy mentős teljes erőből megrúg egy megbilincselt, hordágyon fekvő férfit a hatvani vasútállomáson. A videót egy vonatból készítették. Az RTL információi szerint az érintett férfi korábban a vonat elé akart ugrani, ezért hívták ki a mentőket. A rendőrség nyomoz, a mentőst elbocsátják.

Egy mentős fejbe rúgta a magatehetetlen férfit a hatvani vasútállomáson.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

Az RTL információi szerint a rendőröket és a mentőket a vasútőrök hívták ki, mivel a férfi zavartan viselkedett, úgy tűnt, vonat elé akar ugrani. A vasutasok fogták le, amíg meg nem érkezett a szakszerű segítség.

A TV értesülései szerint a férfinak 20 éve tönkrement a házassága, bánatába ment a vasútállomásra, valószínűleg azért, hogy véget vessen az életének. Szemtanúk szerint nem volt egyszerű visszatartani, többször próbált kiszabadulni a vasutasok karjai közül, annyira heves volt, hogy meg is kellett bilincselni.

A mentőst azonnal kirúgták

Az Országos Mentőszolgálat szerdán délután közölte, hogy azonnali hatállyal megszüntették a mentős munkaviszonyát. A szervezet szerint az emberiességgel és a segítői hivatással összeegyeztethetetlen brutalitás történt, ezért a munkatárs nem lehet tagja a mentők közösségének. Az ügyben feljelentést tettek, büntetőeljárás indul.

– Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének – írták.