1 órája
Fejbe rúgta a férfit a mentős a hatvani állomáson – videón a brutális eset
Az egyik szemtanú szerint vérlázító, ami a hatvani vasútállomáson történt kedd este. Figyelem, felkavaró történet következik.
Az RTL Híradó közzétett egy felvételt, amelyen egy mentős teljes erőből megrúg egy megbilincselt, hordágyon fekvő férfit a hatvani vasútállomáson. A videót egy vonatból készítették. Az RTL információi szerint az érintett férfi korábban a vonat elé akart ugrani, ezért hívták ki a mentőket. A rendőrség nyomoz, a mentőst elbocsátják.
Az RTL információi szerint a rendőröket és a mentőket a vasútőrök hívták ki, mivel a férfi zavartan viselkedett, úgy tűnt, vonat elé akar ugrani. A vasutasok fogták le, amíg meg nem érkezett a szakszerű segítség.
A TV értesülései szerint a férfinak 20 éve tönkrement a házassága, bánatába ment a vasútállomásra, valószínűleg azért, hogy véget vessen az életének. Szemtanúk szerint nem volt egyszerű visszatartani, többször próbált kiszabadulni a vasutasok karjai közül, annyira heves volt, hogy meg is kellett bilincselni.
A mentőst azonnal kirúgták
Az Országos Mentőszolgálat szerdán délután közölte, hogy azonnali hatállyal megszüntették a mentős munkaviszonyát. A szervezet szerint az emberiességgel és a segítői hivatással összeegyeztethetetlen brutalitás történt, ezért a munkatárs nem lehet tagja a mentők közösségének. Az ügyben feljelentést tettek, büntetőeljárás indul.
– Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének – írták. A OMSZ teljes közleményét korábbi cikkünkben olvashatjátok:
Amit láttam az vérlázító volt, most is összeszorul a gyomrom.
– hangsúlyozta az esetet rögzítő utas az RTL Híradónak.
– Brutális, embertelen, megdöbbentő, szívszorító agresszió. Nemhogy a segítő hivatással, de a normális emberi magatartással sem fér össze, ilyen ember nem lehet tagja a mentők közösségének. Azonnali hatállyal elbocsátjuk – nyilatkozta az RTL-nek Győrfi Pál, az OMSZ sajtószóvivője.
– A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben – árulta el Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Ha bűnösnek találják a mentőst, akár 5 évre is börtönbe kerülhet.
