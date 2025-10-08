október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brutális

1 órája

Fejbe rúgta a férfit a mentős a hatvani állomáson – videón a brutális eset

Címkék#támadás#vasútállomás#Országos Mentőszolgálat#Győrfi Pál#mentő

Az egyik szemtanú szerint vérlázító, ami a hatvani vasútállomáson történt kedd este. Figyelem, felkavaró történet következik.

Heol.hu

Az RTL Híradó közzétett egy felvételt, amelyen egy mentős teljes erőből megrúg egy megbilincselt, hordágyon fekvő férfit a hatvani vasútállomáson. A videót egy vonatból készítették. Az RTL információi szerint az érintett férfi korábban a vonat elé akart ugrani, ezért hívták ki a mentőket. A rendőrség nyomoz, a mentőst elbocsátják.

Egy mentős fejbe rúgta a magatehetetlen férfit a hatvani vasútállomáson.
Egy mentős fejbe rúgta a magatehetetlen férfit a hatvani vasútállomáson.
Forrás:  Ládi László/Agria Tv Bt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az RTL információi szerint a rendőröket és a mentőket a vasútőrök hívták ki, mivel a férfi zavartan viselkedett, úgy tűnt, vonat elé akar ugrani. A vasutasok fogták le, amíg meg nem érkezett a szakszerű segítség. 

A TV értesülései szerint a férfinak 20 éve tönkrement a házassága, bánatába ment a vasútállomásra, valószínűleg azért, hogy véget vessen az életének. Szemtanúk szerint nem volt egyszerű visszatartani, többször próbált kiszabadulni a vasutasok karjai közül, annyira heves volt, hogy meg is kellett bilincselni.

A mentőst azonnal kirúgták

Az Országos Mentőszolgálat szerdán délután közölte, hogy azonnali hatállyal megszüntették a mentős munkaviszonyát. A szervezet szerint az emberiességgel és a segítői hivatással összeegyeztethetetlen brutalitás történt, ezért a munkatárs nem lehet tagja a mentők közösségének. Az ügyben feljelentést tettek, büntetőeljárás indul. 

– Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének – írták. A OMSZ teljes közleményét korábbi cikkünkben olvashatjátok:

Amit láttam az vérlázító volt, most is összeszorul  a gyomrom.

– hangsúlyozta az esetet rögzítő utas az RTL Híradónak.

– Brutális, embertelen, megdöbbentő, szívszorító agresszió. Nemhogy a segítő hivatással, de a normális emberi magatartással sem fér össze, ilyen ember nem lehet tagja a mentők közösségének. Azonnali hatállyal elbocsátjuk – nyilatkozta az RTL-nek Győrfi Pál, az OMSZ sajtószóvivője.

– A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben – árulta el Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Ha bűnösnek találják a mentőst, akár 5 évre is börtönbe kerülhet.

Megérkezett a Mentőszolgálat kemény válasza:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu