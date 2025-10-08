1 órája
„A lelki része nehéz. Látni egy elhunytat, akit még vártak haza” – elkísérik a tragédiák a 30 éve szolgáló egri tűzoltót
Harminc éve húzza magára nap mint nap a tűzoltóruhát, tudva, hogy minden bevetés új kihívást hozhat. Forgács János számára ez a harminc év nemcsak munka, hanem hivatás, amely fegyelmet, tartást és emberséget adott.
Harminc év telt el azóta, hogy Forgács János először felvette a tűzoltóruhát. Három évtizede szolgál a tűzoltóságnál, ahol nap mint nap szembenéz a veszéllyel, a kiszámíthatatlansággal és az emberi sorsokkal. Pályája során tüzeket oltott, életeket mentett, de ma is ugyanazzal az elhivatottsággal indul munkába, mint harminc évvel ezelőtt. Vele beszélgettünk hivatásról, bátorságról, félelemről és azokról a pillanatokról, amik örökre beleégtek az emlékezetébe.
Kezdésként elárulta, a családban nem volt tűzoltó, de rengeteg barátja dolgozott ekként, az ötlet tehát innen jött. 1993-ban alakult Hevesen a tűzoltóság, ám akkor még katona volt.
– Amikor leszereltem a barátaim győzködtek arról, hogy felvételizzek, s megvolt a fizikai és pszichológiai felmérő és szeptemberben kezdtem az iskolát. A felszerelésem napja 1995. szeptember 1-je volt. Sofőrként indult itt a pályafutásom, majd a 2012-ben történt szervezeti átalakítást követően az Egri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába kerültem. Sikeres tűzoltótechnika kezelő vizsgát tettem, melyet a típusvizsgák követtek, mostanra pedig különleges szerkezelő beosztásban dolgozom – foglalta össze pályája alakulását.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Hogy értsük, János elmondta, különleges szer a tűzoltóságnál a magasból mentő, műszaki mentőszer vagy az erdő tüzes melyekre külön képesítés szükségeltetik, mindezekre Jánosnak van is “jogosítványa”.
Ha már ilyen kerek évfordulóhoz értünk, Forgács János a változásokról is szólt.
– Ha az eszközök felől nézzük, akkor mi még IFÁ-val kezdtünk, ebben még fűtés sem volt, kényelmi funkció se igazán, de persze, azzal is megoldottunk mindent. Mostanra a járművek, a technika óriási fejlődésen ment keresztül, ami természetesen jó, mert nagyban könnyíti a mi munkánkat is. Ha az emberi oldalát nézzük ennek a három évtizednek, negatívumot nem tudok elmondani de az tény, hogy a korosztályok közti különbségek talán jobban körvonalazódnak ma, mint régebben – mondta. De a változáshoz hozzátartozik az is, hogy kevesebb nagy volumenű káresetekhez vonulnak manapság, hozzátéve szerencsére, ugyanis mint mondta, az autók biztonságosabbak és az emberek jobban figyelnek az értékeikre.
Természetesen a beavatkozások mellett sem mehettünk el szó nélkül. A legelső egy kisebb tűz volt, de ennél volt komolyabb, mely egész életére elkíséri.
– Újonc évem karácsonya volt, azaz 1995. december 24-e. Halálos autóbaleset történt Besenyőtelken. Nem is igazán a látvány rázott meg, hanem a tudat, hogy karácsony van. Eleve a családtól távol vagyunk, s történik egy ilyen tragédia. Mindez összeadódott, így ez az eset nagyon lehangolt – idézte vissza.
S ha már itt tartottunk, a tragédiák feldolgozásáról is beszéltünk. Mint mondta, ez soha nem egy egyszerű folyamat.
– Mindenki másként kezeli ezeket a helyzeteket, én nyitottabb vagyok, könnyebben kibeszélem a történteket a kollégákkal. Haza soha nem viszek semmit, nekem a családom nem ismeri a részleteket, ez így van nálunk az első perctől kezdve. Fontos volt nekem, hogy ne féltsenek attól, amitől én félhetnék – tette hozzá.
Ha már félelem, nem volt rest elárulni az sem, hogy volt olyan eset, amikor félt.
Ilyen volt Visontán egy kábel alagúttűz.
– Nem a bezártság okozott gondot, csak olyan végeláthatatlannak tűnt minden. De ugyanitt visontai erőműben történt egy robbanás, a második és harmadik szint összerobbant, az bizony félelmetes volt – mondta.
Forgács Jánost rengetegszer riasztották
Forgács János ugyan nem számolta, hányszor riasztották, de bizonyára több százra rúghat a szám. Mint mondta, nincsenek legek, úgy mint legmegrázóbb, vagy legnagyobb káreset, mindegyik más, és mindegyik másért megrázó.
– A lelki része nehéz. Látni egy elhunytat, akit még vártak haza, aki mellett esetleg ott sír a hozzátartozó, vagy látni egy élet munkáját porrá válni. Ezek mind nehéz percek – húzta alá.
Beszélgetésünk végén Forgács János arról beszélt, mit adott neki a tűzoltóság, s ajánlaná-e a mai fiataloknak, illetve hogy foglalná össze a tűzoltólét lényegét.
– A harminc évet érzem magamban, s leginkább fejben. Képzem magam, edzek, kikapcsolódom, motorozok, de tény, hogy a harminc év nem múlt el nyomtalanul. Szóval azoknak ajánlanám, akik hivatásként tekintenek erre a munkára. Fontos a biztos családi háttér, ami nekem megadatott. Szép szakma, mi még azért szereltünk fel, mert tenni akartunk. Aki szereti a csapatot, a megmérettetéseket, a kihívásokat, annak feltétlenül ajánlom – mondta. Végül úgy fogalmazott, a tűzoltólét gerincet ad, fegyelmet, mely a mindennapokba is átültethető és hasznosítható.
– Csak az válassza ezt a szakmát, aki szívből szeretné és szereti – zárta gondolatait, s üzente a következőknek.
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Bombahír! Üzletet nyit Egerben a népszerű, trendi márka, erre senki sem számított!
Szüksége van a honvédségnek az M3-asra: jönnek a harcjárművek, rengeteg autóst érint a bejelentés