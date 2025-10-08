„A lelki része nehéz. Látni egy elhunytat, akit még vártak haza” – elkísérik a tragédiák a 30 éve szolgáló egri tűzoltót

Harminc év telt el azóta, hogy Forgács János először felvette a tűzoltóruhát. Három évtizede szolgál a tűzoltóságnál, ahol nap mint nap szembenéz a veszéllyel, a kiszámíthatatlansággal és az emberi sorsokkal. Pályája során tüzeket oltott, életeket mentett, de ma is ugyanazzal az elhivatottsággal indul munkába, mint harminc évvel ezelőtt. Vele beszélgettünk hivatásról, bátorságról, félelemről és azokról a pillanatokról, amik örökre beleégtek az emlékezetébe.

Forgács János szeptember 1-jén jubilált, 30 éve tűzoltó Fotó: Huszár Márk

Kezdésként elárulta, a családban nem volt tűzoltó, de rengeteg barátja dolgozott ekként, az ötlet tehát innen jött. 1993-ban alakult Hevesen a tűzoltóság, ám akkor még katona volt.

– Amikor leszereltem a barátaim győzködtek arról, hogy felvételizzek, s megvolt a fizikai és pszichológiai felmérő és szeptemberben kezdtem az iskolát. A felszerelésem napja 1995. szeptember 1-je volt. Sofőrként indult itt a pályafutásom, majd a 2012-ben történt szervezeti átalakítást követően az Egri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába kerültem. Sikeres tűzoltótechnika kezelő vizsgát tettem, melyet a típusvizsgák követtek, mostanra pedig különleges szerkezelő beosztásban dolgozom – foglalta össze pályája alakulását.

Hogy értsük, János elmondta, különleges szer a tűzoltóságnál a magasból mentő, műszaki mentőszer vagy az erdő tüzes melyekre külön képesítés szükségeltetik, mindezekre Jánosnak van is “jogosítványa”.

Ha már ilyen kerek évfordulóhoz értünk, Forgács János a változásokról is szólt.

– Ha az eszközök felől nézzük, akkor mi még IFÁ-val kezdtünk, ebben még fűtés sem volt, kényelmi funkció se igazán, de persze, azzal is megoldottunk mindent. Mostanra a járművek, a technika óriási fejlődésen ment keresztül, ami természetesen jó, mert nagyban könnyíti a mi munkánkat is. Ha az emberi oldalát nézzük ennek a három évtizednek, negatívumot nem tudok elmondani de az tény, hogy a korosztályok közti különbségek talán jobban körvonalazódnak ma, mint régebben – mondta. De a változáshoz hozzátartozik az is, hogy kevesebb nagy volumenű káresetekhez vonulnak manapság, hozzátéve szerencsére, ugyanis mint mondta, az autók biztonságosabbak és az emberek jobban figyelnek az értékeikre.