Jubilált

1 órája

„A lelki része nehéz. Látni egy elhunytat, akit még vártak haza” – elkísérik a tragédiák a 30 éve szolgáló egri tűzoltót

Harminc éve húzza magára nap mint nap a tűzoltóruhát, tudva, hogy minden bevetés új kihívást hozhat. Forgács János számára ez a harminc év nemcsak munka, hanem hivatás, amely fegyelmet, tartást és emberséget adott.

Molnár Helga

Harminc év telt el azóta, hogy Forgács János először felvette a tűzoltóruhát. Három évtizede szolgál a tűzoltóságnál, ahol nap mint nap szembenéz a veszéllyel, a kiszámíthatatlansággal és az emberi sorsokkal. Pályája során tüzeket oltott, életeket mentett, de ma is ugyanazzal az elhivatottsággal indul munkába, mint harminc évvel ezelőtt. Vele beszélgettünk hivatásról, bátorságról, félelemről és azokról a pillanatokról, amik örökre beleégtek az emlékezetébe.

Forgács János szeptember 1-jén jubilált, 30 éve tűzoltó Fotó: Huszár Márk
Kezdésként elárulta, a családban nem volt tűzoltó, de rengeteg barátja dolgozott ekként, az ötlet tehát innen jött. 1993-ban alakult Hevesen a tűzoltóság, ám akkor még katona volt.

– Amikor leszereltem a barátaim győzködtek arról, hogy felvételizzek, s megvolt a fizikai és pszichológiai felmérő és szeptemberben kezdtem az iskolát. A felszerelésem napja 1995. szeptember 1-je volt. Sofőrként indult itt a pályafutásom, majd a 2012-ben történt szervezeti átalakítást követően az Egri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába kerültem. Sikeres tűzoltótechnika kezelő vizsgát tettem, melyet a típusvizsgák követtek, mostanra pedig különleges szerkezelő beosztásban dolgozom – foglalta össze pályája alakulását.

Hogy értsük, János elmondta, különleges szer a tűzoltóságnál a magasból mentő, műszaki mentőszer vagy az erdő tüzes melyekre külön képesítés szükségeltetik, mindezekre Jánosnak van is “jogosítványa”.

Ha már ilyen kerek évfordulóhoz értünk, Forgács János a változásokról is szólt.

– Ha az eszközök felől nézzük, akkor mi még IFÁ-val kezdtünk, ebben még fűtés sem volt, kényelmi funkció se igazán, de persze, azzal is megoldottunk mindent. Mostanra a járművek, a technika óriási fejlődésen ment keresztül, ami természetesen jó, mert nagyban könnyíti a mi munkánkat is. Ha az emberi oldalát nézzük ennek a három évtizednek, negatívumot nem tudok elmondani de az tény, hogy a korosztályok közti különbségek talán jobban körvonalazódnak ma, mint régebben – mondta. De a változáshoz hozzátartozik az is, hogy kevesebb nagy volumenű káresetekhez vonulnak manapság, hozzátéve szerencsére, ugyanis mint mondta, az autók biztonságosabbak és az emberek jobban figyelnek az értékeikre.

Igen, volt olyan, amikor félt. Szerinte a tűzoltólét gerincet ad Fotó: Huszár Márk
Igen, volt olyan, amikor félt. Szerinte a tűzoltólét gerincet ad Fotó: Huszár Márk

Természetesen a beavatkozások mellett sem mehettünk el szó nélkül. A legelső egy kisebb tűz volt, de ennél volt komolyabb, mely egész életére elkíséri.

Újonc évem karácsonya volt, azaz 1995. december 24-e. Halálos autóbaleset történt Besenyőtelken. Nem is igazán a látvány rázott meg, hanem a tudat, hogy karácsony van. Eleve a családtól távol vagyunk, s történik egy ilyen tragédia. Mindez összeadódott, így ez az eset nagyon lehangolt – idézte vissza.

S ha már itt tartottunk, a tragédiák feldolgozásáról is beszéltünk. Mint mondta, ez soha nem egy egyszerű folyamat.

– Mindenki másként kezeli ezeket a helyzeteket, én nyitottabb vagyok, könnyebben kibeszélem a történteket a kollégákkal. Haza soha nem viszek semmit, nekem a családom nem ismeri a részleteket, ez így van nálunk az első perctől kezdve. Fontos volt nekem, hogy ne féltsenek attól, amitől én félhetnék – tette hozzá.

Ha már félelem, nem volt rest elárulni az sem, hogy volt olyan eset, amikor félt.

Ilyen volt Visontán egy kábel alagúttűz.

– Nem a bezártság okozott gondot, csak olyan végeláthatatlannak tűnt minden. De ugyanitt visontai erőműben történt egy robbanás, a második és harmadik szint összerobbant, az bizony félelmetes volt – mondta.

Forgács Jánost rengetegszer riasztották

Forgács János ugyan nem számolta, hányszor riasztották, de bizonyára több százra rúghat a szám. Mint mondta, nincsenek legek, úgy mint legmegrázóbb, vagy legnagyobb káreset, mindegyik más, és mindegyik másért megrázó.
– A lelki része nehéz. Látni egy elhunytat, akit még vártak haza, aki mellett esetleg ott sír a hozzátartozó, vagy látni egy élet munkáját porrá válni. Ezek mind nehéz percek – húzta alá.

Beszélgetésünk végén Forgács János arról beszélt, mit adott neki a tűzoltóság, s ajánlaná-e a mai fiataloknak, illetve hogy foglalná össze a tűzoltólét lényegét.

– A harminc évet érzem magamban, s leginkább fejben. Képzem magam, edzek, kikapcsolódom, motorozok, de tény, hogy a harminc év nem múlt el nyomtalanul. Szóval azoknak ajánlanám, akik hivatásként tekintenek erre a munkára. Fontos a biztos családi háttér, ami nekem megadatott. Szép szakma, mi még azért szereltünk fel, mert tenni akartunk. Aki szereti a csapatot, a megmérettetéseket, a kihívásokat, annak feltétlenül ajánlom – mondta. Végül úgy fogalmazott, a tűzoltólét gerincet ad, fegyelmet, mely a mindennapokba is átültethető és hasznosítható.

– Csak az válassza ezt a szakmát, aki szívből szeretné és szereti – zárta gondolatait, s üzente a következőknek.

 

 

