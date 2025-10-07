Fotókon az M3-ason oldalára borult kamion

Súlyos baleset történt az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, a 85-ös kilométernél, Gyöngyös térségében kedden délután egy óra magasságában. Egy kamion az oldalára borult, feltehetően azért, mert nem vette időben észre a terelést, számoltunk be róla korábban.

Így néz ki a felborult kamion az M3-as autópályán Fotó: HuszárMárk

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Lázár Levente lapunknak elmondta, hogy a helyszínelés jelenleg is tart, a forgalom pedig egy sávon halad. A rendőrök és a mentők is a helyszínen dolgoznak.

Kollégánk a helyszínre érkezett, és fotókat is készített a baleset helyszínéről, a felvételeken jól látszik, hogy a kamion fekve torlaszolja el az utat, a forgalom pedig csak lépésben, félpályán tud mellette haladni. Nem sokkal később, a 87-es kilométernél is történt egy másik baleset: két autó ütközött össze a terelésnél, ott is torlódás alakult ki.