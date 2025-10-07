október 7., kedd

Baleset

1 órája

Fotókon az M3-ason oldalára borult kamion

Címkék#kamion#Gyöngyös#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#m3 autópálya#Országos Mentőszolgálat

Súlyos közlekedési baleset történt Gyöngyös közelében. Az M3-as autópályán egy kamion az oldalára borult a terelésnél, majd nem sokkal később két autó is összeütközött a közelben. Tudósítónk a helyszínen járt, és fotókon mutatjuk, mi történt.

Heol.hu

Súlyos baleset történt az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, a 85-ös kilométernél, Gyöngyös térségében kedden délután egy óra magasságában. Egy kamion az oldalára borult, feltehetően azért, mert nem vette időben észre a terelést, számoltunk be róla korábban.

Így néz ki a felborult kamion az M3-as autópályán Fotó: HuszárMárk
Így néz ki a felborult kamion az M3-as autópályán Fotó: HuszárMárk

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Lázár Levente lapunknak elmondta, hogy a helyszínelés jelenleg is tart, a forgalom pedig egy sávon halad. A rendőrök és a mentők is a helyszínen dolgoznak.

Kollégánk a helyszínre érkezett, és fotókat is készített a baleset helyszínéről, a felvételeken jól látszik, hogy a kamion fekve torlaszolja el az utat, a forgalom pedig csak lépésben, félpályán tud mellette haladni. Nem sokkal később, a 87-es kilométernél is történt egy másik baleset: két autó ütközött össze a terelésnél, ott is torlódás alakult ki. 

Információink szerint a kamion sofőrje megsérült a balesetben. Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot.

– A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el lapunknak Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. 

Elzárta az utat az M3-ason felborult kamion

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

Frissítés 15:40

Feloszlott a torlódás az M3-as autópályán.

 

