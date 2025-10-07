október 7., kedd

Baleset

2 órája

Frontális ütközés Gyöngyöstarján közelében: mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Súlyos közlekedési baleset történt kedd délután Gyöngyöstarján közelében, ahol két személyautó ütközött. A frontális ütközés helyszínére mentőhelikopter is érkezett.

Heol.hu

Súlyos közúti baleset történt kedd délután, körülbelül 14 óra körül Gyöngyöstarján térségében. Az elsődleges információk szerint frontális ütközés történt. Úgy tudjuk, a helyszínre mentőhelikopter érkezik.

Frontális ütközés: életveszélyes sérülésekkel szállítottak el a helyszínről egy nőt Fotó: Ládi László/Agria Tv
– Valóban súlyos baleset történt Gyöngyös és Gyöngyöspata között a gyöngyöstarjáni elágazónál kedd kora délután – erősítette meg Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátette két autó ütközött frontálisan a rendőrség  teljes útzár mellett kezdte meg a helyszínelést.

– Árokba borult egy személygépkocsi Gyöngyöstarján közelében, a 2406-os úton. Egy ember beszorult a járműbe, őt feszítővágóval szabadították ki a gyöngyösi hivatásos tűzoltók. A raj áramtalanította az autót. A helyszínre érkeztek a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A helyszínről olvasónk is bejelentkezett, ő elmondta, mentőhelikopter szállt le a baleset közelében. Úgy tudjuk, az egyik autó vezetője, egy gyöngyöstarjáni nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Őt szállították légi úton kórházba. A másik autó vezetője könnyebben sérült. 

Nem sokkal korábban az M3-ason volt fennakadás egy kamionbaleset miatt.

 

