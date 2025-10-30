1 órája
Utcára kerülhetnek Hevesben a családok, ha kukának használják a kéményt
Egyre több helyen pattog a tűz a kandallóban, miközben a hőmérséklet kint egyre csökken. A fűtés idején azonban a tűzoltók is készenlétbe állnak, mert megszaporodnak a lakástüzek.
Ahogy hidegebb fordult az idő, szinte már mindenki bekapcsolta a fűtést. Ebben az időszakban azonban megnövekszik a lakástüzek száma, s ha nem megfelelő tüzelőanyagot használunk, komoly kockázatot vállalunk. Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével erről, s arról beszélgettünk, miért ne használjuk szemetesnek a kéményt, a kandallót.
– A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza. Szintén növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját – említette meg elsőként. Azt tanácsolja, hogy a fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat. A kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. Heves vármegyében évente átlagosan 40 kéménytűz keletkezik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ezért nem mindegy, mivel megy a fűtés
A fűtési szezon kezdetén ugyancsak podcastban beszélgettünk Nagy Csabával a kéményseprés fontosságáról, érdemes belehallgatnotok. Elhangzik benne, hogy Heves vármegyében 2022-ben 34, 2023-ban 52, 2024-ben 35 lakástűz indult kéményből. 2025-ben augusztusig 25 ilyen eset történt.
Januárban Horton gyulladt ki egy kémény, a tűzoltóknak a belső lambériát is meg kellett bontaniuk, hogy megfékezzék a lángokat.
Kigyulladt egy ház kéménye Horton, füst szivárgott vissza a lakótérbe
Márciusban Mónosbélben a lerakódott égéstermék gyulladt ki, a ház füsttel telt meg, a családnak el kellett hagynia otthonát. A kéményseprők nemcsak a tűzmegelőzésért dolgoztak, hanem a szén-monoxid-mérgezések ellen is.
Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.
Íme, itt a friss adás, hallgassátok meg, és fogadjátok meg a tanácsokat:
Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi
Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Heol.hu podcast
- A klímaváltozás az erdőkben is kopogtat – új korszak jöhet a tölgyeknél
- Ennyit érdemes alkalmazottként dolgozni, mielőtt vállalkozásba fog egy fiatal
- Galyasné Dósa Katalin szerint Pajtók Gábor Szihalomra "haza jár"
- A Macok Bisztró séfje árulta el, mi a sikerüknek a titka - negyedik alkalommal érdemelték ki a Michelin Bib Gourmand díjat
- Élet dalban: Róza néni a faluját énekkel szolgálta – most díszpolgár lett