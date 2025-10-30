október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

1 órája

Utcára kerülhetnek Hevesben a családok, ha kukának használják a kéményt

Címkék#Heol-podcast#kandalló#kémény#lakástűz#tűz#hulladék

Egyre több helyen pattog a tűz a kandallóban, miközben a hőmérséklet kint egyre csökken. A fűtés idején azonban a tűzoltók is készenlétbe állnak, mert megszaporodnak a lakástüzek.

Molnár Helga

Ahogy hidegebb fordult az idő, szinte már mindenki bekapcsolta a fűtést. Ebben az időszakban azonban megnövekszik a lakástüzek száma, s ha nem megfelelő tüzelőanyagot használunk, komoly kockázatot vállalunk. Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével erről, s arról beszélgettünk, miért ne használjuk szemetesnek a kéményt, a kandallót.

Rossz emlék lesz a fűtési szezon, ha nem figyelünk Forrás: Tóth Imre / Haon.hu
Rossz emlék lesz a fűtési szezon, ha nem figyelünk Forrás: Tóth Imre / Haon.hu

– A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza. Szintén növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját – említette meg elsőként. Azt tanácsolja, hogy a fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat. A kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. Heves vármegyében évente átlagosan 40 kéménytűz keletkezik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ezért nem mindegy, mivel megy a fűtés

A fűtési szezon kezdetén ugyancsak podcastban beszélgettünk Nagy Csabával a kéményseprés fontosságáról, érdemes belehallgatnotok. Elhangzik benne, hogy Heves vármegyében 2022-ben 34, 2023-ban 52, 2024-ben 35 lakástűz indult kéményből. 2025-ben augusztusig 25 ilyen eset történt.

Januárban Horton gyulladt ki egy kémény, a tűzoltóknak a belső lambériát is meg kellett bontaniuk, hogy megfékezzék a lángokat.

Márciusban Mónosbélben a lerakódott égéstermék gyulladt ki, a ház füsttel telt meg, a családnak el kellett hagynia otthonát. A kéményseprők nemcsak a tűzmegelőzésért dolgoztak, hanem a szén-monoxid-mérgezések ellen is.

 Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

Íme, itt a friss adás, hallgassátok meg, és fogadjátok meg a tanácsokat:

 

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu