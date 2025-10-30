Utcára kerülhetnek Hevesben a családok, ha kukának használják a kéményt

Ahogy hidegebb fordult az idő, szinte már mindenki bekapcsolta a fűtést. Ebben az időszakban azonban megnövekszik a lakástüzek száma, s ha nem megfelelő tüzelőanyagot használunk, komoly kockázatot vállalunk. Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével erről, s arról beszélgettünk, miért ne használjuk szemetesnek a kéményt, a kandallót.

Rossz emlék lesz a fűtési szezon, ha nem figyelünk Forrás: Tóth Imre / Haon.hu

– A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza. Szintén növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját – említette meg elsőként. Azt tanácsolja, hogy a fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat. A kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. Heves vármegyében évente átlagosan 40 kéménytűz keletkezik.

Ezért nem mindegy, mivel megy a fűtés

A fűtési szezon kezdetén ugyancsak podcastban beszélgettünk Nagy Csabával a kéményseprés fontosságáról, érdemes belehallgatnotok. Elhangzik benne, hogy Heves vármegyében 2022-ben 34, 2023-ban 52, 2024-ben 35 lakástűz indult kéményből. 2025-ben augusztusig 25 ilyen eset történt.

Januárban Horton gyulladt ki egy kémény, a tűzoltóknak a belső lambériát is meg kellett bontaniuk, hogy megfékezzék a lángokat.