A kéménygyilkos, amit sokan minden télen elégetnek – most kiderült, miért veszélyes

Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen gyújtanak be esténként, hogy meleget varázsoljanak otthonukba. A fűtés azonban komoly veszélyt is rejthet, ha nem megfelelő anyaggal tesszük.

Beköszöntött az ősz, ezzel együtt a hideg esték és reggelek, hamarosan teljes üzemmel használjuk fűtőberendezéseinket. Sokan fával fűtenek, de nagyon nem mindegy, hogy milyennel. Az ideális fa száraz, a nedves fa eltüzelésekor ugyanis a kéményben a vízgőz, a korom és a kátrány keveréke könnyen lerakódik, és idővel meggyulladhat. Jó tudni! Egy hónap nedves fával fűtés annyit árt a kéménynek, mint a száraz fa egy teljes szezon alatt – írja az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A fűtés okozhat gondokat, ha nem figyelünk oda Fotó: Illusztráció - Sárvár HTP

Akkor mivel fűtsünk, teszik fel a kérdést. Mint írják, szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Száraz fának számít olyan fa, amelynek nedvességtartalma 20 százalék alatt van, ezt hasítással és másfél-két évig tartó, fedett, szellős tárolással érheted el. Csak kezeletlen, festék-, lakk-, vagy ragasztóanyag-mentes keményfát használj. Azt is kiemelik, hogy évente átlagosan 900-1000 alkalommal riasztják a tűzoltókat kéménytűzhöz. Ezek a tüzek gyorsan átterjedhetnek a tetőszerkezetre, és pillanatok alatt hatalmas károkat okozhatnak.

Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője ezeket egészítette ki, s arra hívta fel a figyelmet, mivel ne fűtsünk semmiképp.

– A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza. Szintén növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját – említette meg elsőként.

 Azt tanácsolja, hogy a fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat.
– Érdemes a tüzelőanyag megválasztásánál is körültekintően eljárni. Ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott, kezelt fával. Ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét és gátolja a füstgáz távozását. A kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. Heves vármegyében évente átlagosan 40 kéménytűz keletkezik – mondta.

Összegzésképp hangsúlyozta, a szilárdtüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el.
– Fontos tudni, hogy a tüzelőberendezések használatát szabályzó kormányrendelet megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki, hiszen a háztartási hulladékok otthoni fűtőberendezésben való elégetése során olyan mérgező anyagok szabadulhatnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új, mérgező vegyületeket létrehozva és a levegőbe kerülve a környező talajba, a növényzetbe és az élővizekbe is beépülnek. A mérgező anyagok az emberi szervezetbe bekerülve légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak, elősegíthetik rosszindulatú betegségek kialakulását, károsíthatják a veséket, elpusztíthatják az agysejteket, esetleg a tüdőt és a májat is megtámadhatják – mondta.

Ezért nem mindegy, mivel megy a fűtés

A fűtési szezon kezdetén podcastban beszélgettünk Nagy Csabával a kéményseprés fontosságáról, érdemes belehallgatnotok. Elhangzik benne, hogy Heves vármegyében 2022-ben 34, 2023-ban 52, 2024-ben 35 lakástűz indult kéményből. 2025-ben augusztusig 25 ilyen eset történt.

Januárban Horton gyulladt ki egy kémény, a tűzoltóknak a belső lambériát is meg kellett bontaniuk, hogy megfékezzék a lángokat.

Márciusban Mónosbélben a lerakódott égéstermék gyulladt ki, a ház füsttel telt meg, a családnak el kellett hagynia otthonát. A kéményseprők nemcsak a tűzmegelőzésért dolgoztak, hanem a szén-monoxid-mérgezések ellen is.

 

