A kéménygyilkos, amit sokan minden télen elégetnek – most kiderült, miért veszélyes

Beköszöntött az ősz, ezzel együtt a hideg esték és reggelek, hamarosan teljes üzemmel használjuk fűtőberendezéseinket. Sokan fával fűtenek, de nagyon nem mindegy, hogy milyennel. Az ideális fa száraz, a nedves fa eltüzelésekor ugyanis a kéményben a vízgőz, a korom és a kátrány keveréke könnyen lerakódik, és idővel meggyulladhat. Jó tudni! Egy hónap nedves fával fűtés annyit árt a kéménynek, mint a száraz fa egy teljes szezon alatt – írja az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Akkor mivel fűtsünk, teszik fel a kérdést. Mint írják, szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Száraz fának számít olyan fa, amelynek nedvességtartalma 20 százalék alatt van, ezt hasítással és másfél-két évig tartó, fedett, szellős tárolással érheted el. Csak kezeletlen, festék-, lakk-, vagy ragasztóanyag-mentes keményfát használj. Azt is kiemelik, hogy évente átlagosan 900-1000 alkalommal riasztják a tűzoltókat kéménytűzhöz. Ezek a tüzek gyorsan átterjedhetnek a tetőszerkezetre, és pillanatok alatt hatalmas károkat okozhatnak.

Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője ezeket egészítette ki, s arra hívta fel a figyelmet, mivel ne fűtsünk semmiképp.

– A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza. Szintén növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját – említette meg elsőként.

Azt tanácsolja, hogy a fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat.

– Érdemes a tüzelőanyag megválasztásánál is körültekintően eljárni. Ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott, kezelt fával. Ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét és gátolja a füstgáz távozását. A kémény belső falára lerakódott korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. Heves vármegyében évente átlagosan 40 kéménytűz keletkezik – mondta.