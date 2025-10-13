Meleg pillanatokat élt át a füzesabonyi garázstűz egyik áldozata

Szombati események

Csaknem három méternyi magasságban égett növényi mag délután egy tizenötméter magas növénytárolóban, Tura határában, egy mezőgazdasági üzemben. A hatvani hivatásos tűzoltók megszüntették az izzást, majd vízsugár fedezete mellett leürítették a silót. Az eset során senki nem sérült meg.

Ötven négyzetméteren égett elszáradt növényzet és néhány bútor délután Apcon, a Bethlen Gábor utcában. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, személyi sérülés nem történt.

Az úttestre dőlt egy fa délután Gyöngyöstarján külterületén, az akadályt a gyöngyösi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal szüntették meg.

Vasárnapi események

Egy autó és egy mentőautó ütközött össze késő délután Egerben, a Vörösmarty és Szvorényi utca kereszteződésében. Az ütközés következtében a mentőautó az oldalára borult. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a balesetnek egy könnyű sérültje volt.