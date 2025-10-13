október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Balesetek

3 órája

Meleg pillanatokat élt át a füzesabonyi garázstűz egyik áldozata

Egy faszerkezetű garázs gyulladt ki Füzesabonyban vasárnap délután. Az eset következtében egy embert kórházba szállítottak.

Heol.hu

Egy lakóház tizenöt négyzetméteres, faszerkezetű garázsában keletkezett tűz délután Füzesabonyban, a Nagyszohoda utcában. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal eloltották a lángokat. A mentők a ház lakóját megfigyelésre kórházba szállították.

Füzesabonyi garázstűz: egy lakóház tizenöt négyzetméteres, faszerkezetű garázsában keletkezett tűz Füzesabonyban.
Forrás: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A füzesabonyi garázstűzön kívül további kilenc esetben riasztották a hevesi tűzoltókat szombaton és vasárnap:

Szombati események

Csaknem három méternyi magasságban égett növényi mag délután egy tizenötméter magas növénytárolóban, Tura határában, egy mezőgazdasági üzemben. A hatvani hivatásos tűzoltók megszüntették az izzást, majd vízsugár fedezete mellett leürítették a silót. Az eset során senki nem sérült meg.

Ötven négyzetméteren égett elszáradt növényzet és néhány bútor délután Apcon, a Bethlen Gábor utcában. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat, személyi sérülés nem történt.  

Az úttestre dőlt egy fa délután Gyöngyöstarján külterületén, az akadályt a gyöngyösi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal szüntették meg.

Vasárnapi események

Egy autó és egy mentőautó ütközött össze késő délután Egerben, a Vörösmarty és Szvorényi utca kereszteződésében. Az ütközés következtében a mentőautó az oldalára borult. Az egri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a balesetnek egy könnyű sérültje volt.

Az is kiderült, mi okozta a balesetet, és hogy az esetben megsérült személy milyen súlyos sérülést szenvedett:

Tűz keletkezett egy hatvani lakatlan ingatlanban reggel, a Boldogi úton. A ház mintegy tizenöt négyzetméter alapterületű helyisége égett. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral oltották el a lángokat, az eset során senki nem sérült meg.

Délelőtt, Gyöngyösön egy Hattyú téri ingatlanban a város hivatásos tűzoltói egy meghibásodott gázpalackot zártak el.

Ötven négyzetméteren égett hulladék délelőtt Tura Hősök útján. A hatvani hivatásos tűzoltói oltották el e lángokat, személyi sérülés nem történt.

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő délelőtt Petőfibányán, a Hegyalja utcában. A hatvani hivatásos tűzoltók mérései is kimutatták a mérgező gázt az ingatlanban. A gázszolgáltató szakemberei egy hibásan működő gázkazánt kizártak a fogyasztásból, a ház fűthető maradt, mérgezés nem történt.

Kigyulladt, majd teljesen kiégett egy traktor este Hatvanban, a Boldogi útnál, a vasútállomáson. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűzeset során senki nem sérült meg.  

 

 

 

