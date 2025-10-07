Trágárság, fenyegetőzés, zaklatás: hogyan vált pokollá egy füzesabonyi utca?

Egy korábban jónak induló szomszédi viszony mérgesedett el Füzesabonyban, amely végül fenyegetőzésig fajult. A Füzesabonyi Járási Ügyészség határozata szerint, a vádlott eleinte békés kapcsolatot ápolt a szomszédaival, azonban idővel konfliktus alakult ki közöttük, és a viszony fokozatosan megromlott. A nő 2023 őszétől először kiabálással, majd szándékosan zavaró viselkedéssel – például hangos zenehallgatással – zavarta a környéken élőket. 2025 tavaszán pedig egy alkalommal személyeskedő, trágár szavakkal kiabált, és megöléssel fenyegette szomszédait – számolt be az esetről dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész.

A füzesabonyi zaklatás nem ért jó véget

A vádhatóság zaklatás vétsége miatt a büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztéséről határozott. Az ügy összes körülményét mérlegelve az ügyészség akkor határoz így, ha a gyanúsított jövőbeni magatartásában kedvező változás várható. Amennyiben a felfüggesztés időtartama eredményesen telik el, az eljárás megszüntetése várható.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki félelemkeltés céljából mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

