Garázdaság

Olyat merészelt a 20 éves nő, hogy megbotránkozott az egész füzesabonyi állomás

Vonatunkra várva nem szívesen keverednénk ilyen helyzetbe: egy 20 éves nő ittasan randalírozott a füzesabonyi vasútállomáson. Most a bíróság elé kell állnia garázdaság miatt.

Hangos szóváltás, majd csörömpölés zavarta meg a füzesabonyi vasútállomás délutáni nyugalmát 2025 őszén. A vádirat szerint egy húsz év körüli, ittas nő több ismeretlennel hangoskodott a váróteremben, majd indulatosan beütötte a bejárati ajtó üvegét, ami ennek következtében betört - tudatta portálunkkal dr. Kenézi Diána, helyettes sajtószóvivő ügyész. A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen, így garázdaság bűncselekményével vádolják.

füzesabonyi vasútállomás, garázdaság
Garázdaság miatt tartóztatták le az ittas nőt
Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

Egy fiatal, ittas nőt állítanak bíróság elé garázdaság miatt

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, garázdaság bűncselekményét követi el.

Fontos tudni, hogy nemcsak személy elleni erőszakos magatartás lehet garázdaság, hanem dolog elleni is, még akkor is, ha az nem jár a tárgy sérelmével.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Füzesabonyi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat az ittas állapotban randalírozó vádlottal szemben. A vádhatóság vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

 

