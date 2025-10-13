Drogért árulták a testét – elképesztő, mit tettek a 17 éves egri lánnyal

Döbbenetes ügyet tárt fel a Heves Vármegyei Főügyészség: egy felnőtt férfi és egy tizenéves fiú egy 17 éves lányt akartak pénzért prostituálni Egerben. A lányt azzal hitegették, hogy a pénzből kristályt vehetnek, de amikor nemet mondott, megfenyegették és prostitúcióra kényszerítették. Ráadásul a segítségére siető nevelőapját a támadók még meg is verték.

A nemi élet szabadságának biztosítása, az azzal való önrendelkezés védelme és a nemi erkölcs sérelmének megakadályozása. Egy mondatban így foglalható össze, miért szabályozza a Büntető törvénykönyv (Btk.) önálló fejezetben a szexualitással összefüggő bűncselekményeket. A következő két részben ezekről a deliktumokról olvashatnak vármegyei példákkal.

Gyermekprostitúcióra bírták rá a drogos tinit

A büntetőjogi kódexünk tükrözi a nemzetközi megállapodásokban jegyzett elveket. A Nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények című XIX. fejezete a 196. és 207. közötti szakaszokban tartalmazza a törvényi tényállásokat. Ezek sorában szerepel a szexuális erőszak, a szexuális kényszerítés, a szexuális visszaélés, a vérfertőzés, a kerítés, a prostitúció elő­segítése, a kitartottság, a gyermekprostitúció kihasználása, a gyermekpornográfia és a ­szeméremsértés.

A Heves Vármegyei Főügyészség pár napja nyilvánosságra hozott vádirata fontos példaként ráirányítja a figyelmet az e körrel összefüggő bűntények összetettségére­, hiszen más deliktumok is társulnak hozzájuk. Jelen esetben emberkereskedelem, pszichoaktív anyaggal visszaélés, garázdaság, könnyű testi sértés kapcsolódott gyermekprostitúció kihasználásának bűntettéhez.

Egy 17 éves, kábítószert fogyasztó lány futtatásával akart pénzhez jutni egy felnőtt férfi, az elsőrendű terhelt. Neki mutatta be a szintén vádlott tizenéves fiú az ifjú hölgyet, akinek az idősebb személy felajánlotta, hogy összeismerteti bizonyos szolgáltatásokért fizetni kívánó férfiakkal. Később a pénzből kristályt vehetnének. Az ezt visszautasító és távozni akaró tinilányt veréssel fenyegette. Utóbbi félelmében két ismeretlen férfival is szexuális tevékenységet végzett, s az ezért kapott pénzt átadta a vádlottaknak. A rosszullétre panaszkodó lány segítéségére végül az anyja és annak élettársa sietett, utóbbit a terheltek megverték. Azok is felelnek a bíróság előtt, akik nemi aktust folytattak a ­kényszerhelyzetben lévő áldozattal.