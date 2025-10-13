4 órája
Drogért árulták a testét – elképesztő, mit tettek a 17 éves egri lánnyal
Nemrég egy 17 éves, drogfogyasztó lány szexuális kizsákmányolásának történetét hozta napvilágra a vármegyei főügyészség, ahol a tinédzsert megfélemlítették és nevelő apját megverték.
Döbbenetes ügyet tárt fel a Heves Vármegyei Főügyészség: egy felnőtt férfi és egy tizenéves fiú egy 17 éves lányt akartak pénzért prostituálni Egerben. A lányt azzal hitegették, hogy a pénzből kristályt vehetnek, de amikor nemet mondott, megfenyegették és prostitúcióra kényszerítették. Ráadásul a segítségére siető nevelőapját a támadók még meg is verték.
A nemi élet szabadságának biztosítása, az azzal való önrendelkezés védelme és a nemi erkölcs sérelmének megakadályozása. Egy mondatban így foglalható össze, miért szabályozza a Büntető törvénykönyv (Btk.) önálló fejezetben a szexualitással összefüggő bűncselekményeket. A következő két részben ezekről a deliktumokról olvashatnak vármegyei példákkal.
Gyermekprostitúcióra bírták rá a drogos tinit
A büntetőjogi kódexünk tükrözi a nemzetközi megállapodásokban jegyzett elveket. A Nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények című XIX. fejezete a 196. és 207. közötti szakaszokban tartalmazza a törvényi tényállásokat. Ezek sorában szerepel a szexuális erőszak, a szexuális kényszerítés, a szexuális visszaélés, a vérfertőzés, a kerítés, a prostitúció elősegítése, a kitartottság, a gyermekprostitúció kihasználása, a gyermekpornográfia és a szeméremsértés.
A Heves Vármegyei Főügyészség pár napja nyilvánosságra hozott vádirata fontos példaként ráirányítja a figyelmet az e körrel összefüggő bűntények összetettségére, hiszen más deliktumok is társulnak hozzájuk. Jelen esetben emberkereskedelem, pszichoaktív anyaggal visszaélés, garázdaság, könnyű testi sértés kapcsolódott gyermekprostitúció kihasználásának bűntettéhez.
Egy 17 éves, kábítószert fogyasztó lány futtatásával akart pénzhez jutni egy felnőtt férfi, az elsőrendű terhelt. Neki mutatta be a szintén vádlott tizenéves fiú az ifjú hölgyet, akinek az idősebb személy felajánlotta, hogy összeismerteti bizonyos szolgáltatásokért fizetni kívánó férfiakkal. Később a pénzből kristályt vehetnének. Az ezt visszautasító és távozni akaró tinilányt veréssel fenyegette. Utóbbi félelmében két ismeretlen férfival is szexuális tevékenységet végzett, s az ezért kapott pénzt átadta a vádlottaknak. A rosszullétre panaszkodó lány segítéségére végül az anyja és annak élettársa sietett, utóbbit a terheltek megverték. Azok is felelnek a bíróság előtt, akik nemi aktust folytattak a kényszerhelyzetben lévő áldozattal.
Bántalmazták és megfenyegették - borzalmas dologra kényszerítették a 17 éves lányt Egerben
Nemzetközi jogi előírások fontos elveket összegezve már ötvenöt esztendeje ajánlják az államok jogalkotóinak figyelmébe a nemi élet megóvását szolgáló szabályozás elvégzését.
Több egyezmény is létrejött a nemi integritás védelmében
Az 1950-ben létrejött New York-i egyezmény, amely elítéli az emberkereskedelmet és a prostitúciót. Előírja azok törvényi elmarasztalását, akik hasznot húznak az emberkereskedelemből és a prostitúcióból. Az Európa Tanács Lanzarote egyezménye a 18. életévüket be nem töltött személyek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása elleni védelem megerősítéséről, megelőzéséről szóló, 2007-ben elfogadott nemzetközi szerződés. Isztambulban 2011-ben nyitották meg aláírásra azt az egyezményt, amely a nőkkel szembeni erőszak megelőzését, az erőszakhoz kapcsolódó deliktumok felszámolását, a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célozza. Az előbbi kettő a magyar jogrendszerbe is került, az isztambulit viszont nem ratifikálta a magyar állam.
Az idős férfi 13 éves kislányt molesztált
Tíz év fegyházbüntetéssel sújtott 2021 júniusában az elsőfokú bíróság egy 71 éves férfit, akit a Hatvani Járási Ügyészség egy kiskorúval szemben elkövetett bűntényekkel, a 14. évét be nem töltött személy sérelmére megvalósított szexuális kényszerítés, továbbá gyermekpornográfia bűntettével vádolt meg.
A börtönből szabadult terheltet egy vármegyebeli kisvárosban 2017 végén befogadta egy jómódú család. A 13 esztendős kislányukat az illető a kezdetektől próbálta behálózni ajándékokkal. Később rávette a gyermeket, hogy magáról mezítelen fotókat készítsen, amiket adjon át neki. Amikor a kicsi utána megtagadta ezt, a férfi megzsarolta, s egyre intimebb szexuális cselekményekre kényszerítette őt. Végül 2018 nyarán a különös és többszörös visszaeső, hasonló bűntények elkövetése miatt korábban már többször elítélt öreget a bűnüldözők őrizetbe vették.
A Lőrik Ügyvédi Iroda jogszabály-magyarázata szerint a Btk. komoly szankció kiszabását írja elő már akkor is, ha nem történt igazi erőszak, de a sértett komoly fenyegetés hatására kényszerül szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére. Szexuális kényszerítésről van szó, amikor valaki nemi aktusra vagy egyéb szexuális cselekményre készteti a sértettet anélkül, hogy ő ehhez önkéntesen hozzájárulna.
A kényszerítés lehet közvetlen fenyegetés, például fizikai nyomásgyakorlás, vagy közvetett, amikor a társadalmi megítélés romlását helyezi kilátásba. Tekinthető ez nemi zsarolásnak is. Ezért a bűntettért már alapesetben is egytől öt évig kerülhet rács mögé a tettes. Kettőtől nyolc esztendeig büntetendő az, aki 18. életévét be nem töltött személy, illetve a hozzátartozója, a nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló személy sérelmére teszi, miközben visszaél a sértettel fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával. Még súlyosabban minősül a cselekedete annak, aki gyermek ellen valósítja meg a deliktumot. Rá öttől tíz évig tartó szabadságvesztés-büntetést szabhat ki a bíróság.
Húsz évet is ülhet a mást megerőszakoló
A kényszerítésnél súlyosabban büntetendő a Btk. 197. szakasza értelmében a szexuális erőszak tettese. Kettőtől nyolc évig juttatható fegyintézetbe, ha szexuális kényszerítést erőszakkal, az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el, illetve szexuális cselekményre felhasználja más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát.
A deliktum minősített eseteinek szankciója még komolyabb: öttől tíz évig tartó szabadságvesztés azzal szemben, akinek az áldozata a 12. életévét még nem töltötte be. Akkor is, ha valaki 18 esztendőn aluli személyt erőszakol meg, továbbá, ha a sértett az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt álló ember. S így büntetendő a csoportos nemi erőszak is, amikor azt azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen valósítják meg. A legsúlyosabb esetekben a tettes akár húsz évig gondolkodhat arról a rács mögött, hogy megérte-e az élvezet.
A már említett ügyvédi iroda jogértelmezése alapján a fizikai erőszakon túl a fenyegetés általában a sértett megverését vagy megölését jelenti. Olyan kijelentés is lehet, amely ellehetetleníti az áldozat ellenállását.
Megtörténhet, hogy a sértett öntudatlan, erősen ittas, kábítószer hatása alatt áll, vagy értelmi fogyatékossága miatt nem képes a tudatos beleegyezésre, s a szexuális aktus akarata ellenére történik. Ebben az esetben büntetendő a tettes akkor is, ha nem volt nyílt erőszak vagy fenyegetés.
A szexuális erőszak miatt hatóságok elé kerülők gyakran védekeznek azzal, hogy áldozatuk beleegyezett a nemi aktusba. Ám a törvény kizárja ennek lehetőségét, ha 12 év alatti a sértett, mivel ilyen korú gyermek nem adhat érvényes beleegyezést. Öntudatlan vagy védekezésre képtelen sértettnek sincs módja a tudatos hozzájárulásra.
A második részben a nemi erkölcsöt és szabadságot sértő további bűncselekményekről lesz szó.
Eltérés szexuális erőszak és kényszerítés között
A Lőrik Ügyvédi Iroda értekezése alapján a címben jelzett kétféle bűncselekmény, azaz a szexuális erőszak és a kényszerítés közötti különbségtétel kulcsa a kényszerítés módja.
Ha kimondottan testi erőszakkal, jogi értelemben minősített fenyegetéssel, a sértett akaratát megtörő módon valósul meg a nemi szabadságot sértő tett, akkor szexuális erőszak bűntettéért felel az elkövető. Akkor ellene, mint láthatjuk, súlyosabb szankció következhet a jog szerint.
Ellenben abban az esetben, ha a minősített szintet el nem érő, ám a megtámadottban komoly félelmet keltő cselekedetről van szó, úgy az még a valamivel enyhébb büntetéssel járó szexuális kényszerítés körébe tartozik.
