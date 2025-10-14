Halálos baleset Kápolnán, nem élte túl az ütközést a sofőr

Korábban megírtuk, hogy lesodródott az úttestről és fának ütközött egy tehergépkocsi Kápolnán, a 2417-es úton kedden hajnalban.

A rendőrségtől portálunk megtudta, hogy halálos baleset történt.

Forrás: MW

Kápolna belterületén, eddig tisztázatlan körülmények között egy tehergépkocsi fának ütközött. Félpályás útlezárás van érvényben. A baleset következtében egy személy életét vesztette - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

