Megrázó helyszíni fotók a kápolnai halálos balesetről

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, halálos baleset történt Kápolnán kedd hajnalban. Lesodródott az úttestről és fának ütközött egy tehergépkocsi, a 30 éves sofőr nem élte túl az ütközést.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

– A helyszínen egy 30 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette – erősítette meg korábbi értesüléseinket Kecskés Lilla, az OMSZ kommunikációs szervezője.