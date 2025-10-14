október 14., kedd

Tragédia

2 órája

Megrázó helyszíni fotók a kápolnai halálos balesetről

Kedd hajnalban tragikus közlekedési baleset történt Kápolnán. A mentők a helyszínre vonultak, de már nem tudták megmenteni a sofőr életét.

Halálos baleset történt Kápolnán.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, halálos baleset történt Kápolnán kedd hajnalban. Lesodródott az úttestről és fának ütközött egy tehergépkocsi, a 30 éves sofőr nem élte túl az ütközést.

Forrás:  Ládi László/Agria Tv Bt.

– A helyszínen egy 30 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette – erősítette meg korábbi értesüléseinket Kecskés Lilla, az OMSZ kommunikációs szervezője.

 

