Tragédia
2 órája
Megrázó helyszíni fotók a kápolnai halálos balesetről
Kedd hajnalban tragikus közlekedési baleset történt Kápolnán. A mentők a helyszínre vonultak, de már nem tudták megmenteni a sofőr életét.
Halálos baleset történt Kápolnán.
Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, halálos baleset történt Kápolnán kedd hajnalban. Lesodródott az úttestről és fának ütközött egy tehergépkocsi, a 30 éves sofőr nem élte túl az ütközést.
– A helyszínen egy 30 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette – erősítette meg korábbi értesüléseinket Kecskés Lilla, az OMSZ kommunikációs szervezője.
