43 perce
Halálos baleset történt Verpeléten, útlezárás mellett tart a helyszínelés
Tragédia rázta meg Verpelét lakosait szerdán délután. Halálos baleset történt, egy férfi traktorral borult árokba.
Halálos baleset történt Verpeléten, a Kiss Ernő utcában. Egy kis traktorral közlekedett a férfi, amikor eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd a jármű az árokba borult - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A baleset szerda délután történt, a helyszínelés és az útlezárás jelenleg is tart. Az eset körülményeit az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja.
Úgy tudjuk, hogy a traktor vezetője, egy körülbelül hetvenéves helyi férfi volt, aki a helyszínen életét vesztette.
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi