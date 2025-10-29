október 29., szerda

Tragédia

43 perce

Halálos baleset történt Verpeléten, útlezárás mellett tart a helyszínelés

Címkék#halálos baleset#tragédia#traktor

Tragédia rázta meg Verpelét lakosait szerdán délután. Halálos baleset történt, egy férfi traktorral borult árokba.

Heol.hu

Halálos baleset történt Verpeléten, a Kiss Ernő utcában. Egy kis traktorral közlekedett a férfi, amikor eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd a jármű az árokba borult - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A baleset szerda délután történt, a helyszínelés és az útlezárás jelenleg is tart. Az eset körülményeit az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja.

Úgy tudjuk, hogy a traktor vezetője, egy körülbelül hetvenéves helyi férfi volt, aki a helyszínen életét vesztette. 

 

 

 

 

