Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szombat délután elütött egy embert az Egerből a Keleti pályaudvarra tartó Agria InterRégió Rákos állomáson. Az elütött személy sajnos nem élte túl a gázolást.

Halálos vonatgázolás történt a hatvani vonalon.

Forrás: Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– 14 óra előtt pár perccel az Egerből a Keleti pályaudvarra tartó Agria InterRégió vonat elütött egy embert Rákos vasútállomáson. Az elütött személy olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés még ezekben a percekben is tart – árulta el megkeresésünkre Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtószóvivője.