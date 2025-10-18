1 órája
Halálos vonatgázolás történt a hatvani vonalon
Az Agria InterRégió elütött egy vonat elé lépő embert Rákos vasútállomáson, aki nem élte túl az ütközést. A baleset miatt jelentős késésekre és pótlóbuszokra kell számítani Heves vármegyében.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szombat délután elütött egy embert az Egerből a Keleti pályaudvarra tartó Agria InterRégió Rákos állomáson. Az elütött személy sajnos nem élte túl a gázolást.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– 14 óra előtt pár perccel az Egerből a Keleti pályaudvarra tartó Agria InterRégió vonat elütött egy embert Rákos vasútállomáson. Az elütött személy olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés még ezekben a percekben is tart – árulta el megkeresésünkre Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtószóvivője.
Mivel Rákos állomáson csak korlátozással közlekedhetnek a vonatok, ezért több vonalon is késésekre, illetve a gyöngyösi vonalon pótlóbuszokra kell számítani.
- Az IR85-ös Mátra és az IR87-es Agria InterRégiók a Keleti pályaudvar és Gödöllő között mindenhol megállnak, pótolva a kimaradó S80-as vonatokat
- a Keleti pályaudvarról 14:30-kor Gyöngyösre indult IR85-ös Mátra InterRégió (3016) csak Vámosgyörkig közlekedik a késése miatt, utasait onnan pótlóbusz szállítja tovább Gyöngyösre, vagy választhatják a Vámosgyörkről 16:36-kor továbbinduló – várhatóan késéssel közlekedő – Mátra InterRégiót (3026)
- a Gyöngyösről 16:08-kor a Keleti pályaudvarra induló IR85-ös Mátra InterRégió (3033) utasait Vámosgyörkig pótlóbusz szállítja, amelyről a következő fővárosba tartó IR87-es Agria InterRégióra (541) szállhatnak át – írta a Mávinform.
A Vámosgyörk–Gyöngyös pótlóbusz megállóhelyei:
- Gyöngyös vasútállomás
- Gyöngyös, Esze Tamás utca 19.
- Gyöngyöshalász, Autóbusz-forduló
- Vámosgyörk vasútállomás
Van segítség!
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!
Frissítés 17:10
16:40-re befejezték a baleseti helyszínelést Rákoson, így fokozatosan csökkennek a késések, kora este helyreállhat a menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc és a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon, valamint az S76-os vonatok esetében.
A gödöllői S80-as járatok (3156 és 3153-tól), a Mátra és az Agria InterRégiók, továbbá a sülysápi S60-as (3456-tól) és az S76-os vonatok jellemzően már eredeti közlekedési rend szerint járnak és állnak meg az állomásokon, megállóhelyeken.
Forgalmi változások a fennakadás után:
- A Keleti pályaudvarról 15:30-kor Gyöngyösre elindult IR85-ös Mátra InterRégió (3026) csak Vámosgyörkig közlekedik a késése miatt. Az utasai a Vámosgyörkről 17:36-kor továbbinduló – várhatóan késéssel közlekedő – Mátra InterRégióval (3036) utazhatnak.
- A Gyöngyösről 17:08-kor a Keleti pályaudvarra induló IR85-ös Mátra InterRégió (3043) utasait Vámosgyörkig pótlóbusz szállítja.
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!
Így bántak a nagymamával az egri kórházban - levelet írt az unoka
Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet