Baleset történt a 21-esen Hatvannál

A 21-es főúton, Hatvan térségében egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött hétfő este. A Zagyvaszántó felé vezető oldalon, a 4-es kilométernél csak a belső sáv járható - írja az Útinform.

Forrás: Police.hu

