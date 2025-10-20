Baleset
1 órája
Baleset történt a 21-esen Hatvannál
Baleset történt hétfő este. Egy autó hajtott a szalagkorlátnak Hatvan térségében
A 21-es főúton, Hatvan térségében egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött hétfő este. A Zagyvaszántó felé vezető oldalon, a 4-es kilométernél csak a belső sáv járható - írja az Útinform.
