Apa és fia intézte a délutáni műsort Hatvanban! Úgy verték egymást, hogy ilyet a tévében nem látsz

Olvasónk jelezte, hogy a péntek délután a Budapestről induló vonaton több férfi verekedett össze egymással. A MÁV munkatársai Hatvanban leszállították rendbontókat, akik a vasútállomáson tovább folytatták a dulakodást.

Egy ittas társaság verekedett össze a hatvani vonaton.

Forrás: Ládi László/Agria Tv. Bt.

– Két férfi verekedett össze egymással a Budapestről érkező vonaton péntek délután. A dulakodókat leszállították a vonatról a hatvani vasútállomáson. A rendőr kollégák megérkezésére rendeződött a helyzet, a kollégák jogi felvilágosítást tartottak, eljárás nem indult.– árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, apa és fia estek egymásnak a vonaton, és mindketten ittasak voltak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A múlt hétvégén is történt egy hasonló eset a hatvani vonaton, akkor az egyik ittas utas rendőrre is támadt: