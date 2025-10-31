29 perce
Apa és fia intézte a délutáni műsort Hatvanban! Úgy verték egymást, hogy ilyet a tévében nem látsz
Egy családi vita fajult el a hatvani vonalon. Mutatjuk a dulakodás részleteit.
Olvasónk jelezte, hogy a péntek délután a Budapestről induló vonaton több férfi verekedett össze egymással. A MÁV munkatársai Hatvanban leszállították rendbontókat, akik a vasútállomáson tovább folytatták a dulakodást.
– Két férfi verekedett össze egymással a Budapestről érkező vonaton péntek délután. A dulakodókat leszállították a vonatról a hatvani vasútállomáson. A rendőr kollégák megérkezésére rendeződött a helyzet, a kollégák jogi felvilágosítást tartottak, eljárás nem indult.– árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Úgy tudjuk, apa és fia estek egymásnak a vonaton, és mindketten ittasak voltak.
A múlt hétvégén is történt egy hasonló eset a hatvani vonaton, akkor az egyik ittas utas rendőrre is támadt:
Október elején egy brutális eset borzolta a kedélyeket a hatvani vasútállomáson, egy mentős fejbe rúgott egy magatehetetlen férfit:
Sok a hasonló durva eset a hatvani vasútállomáson. Egy családi vita fajult el a hatvani vonalon.
