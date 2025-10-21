Hiába keresik az emberek Gergőt, már rég elvitték a rendőrök – kiderült a súlyos igazság az egri férfiről

Az Egri Rendőrkapitányság október 9-én délután tartott kutatást egy helybeli férfi otthonában, mivel információt szereztek arról, hogy több mint egy éve drogot terjeszt a városban – írja a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrök őrizetbe vették a 34 éves férfit, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A hűtőszekrényében több mint 500 gramm droggyanús, fehér port és krémállagú anyagot, illetve közel 350 ezer forintot, valamint műszaki cikkeket találtak és foglaltak le. Az előzetes szakértői vélemény alapján a por és a krémes anyag kábítószernek minősül.

A hűtőből került elő a drog Fotó: police.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nyomozó hatóság kezdeményezte K. Gergely letartóztatását, melyet a bíróság a napokban rendelt el. Kábítószer birtoklása bűntett gyanúja miatt indul ellene eljárás.