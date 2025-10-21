3 órája
Hiába keresik az emberek Gergőt, már rég elvitték a rendőrök – kiderült a súlyos igazság az egri férfiről
Az egri nyomozók egy helyi dílerre csaptak le otthonában.
Az Egri Rendőrkapitányság október 9-én délután tartott kutatást egy helybeli férfi otthonában, mivel információt szereztek arról, hogy több mint egy éve drogot terjeszt a városban – írja a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrök őrizetbe vették a 34 éves férfit, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A hűtőszekrényében több mint 500 gramm droggyanús, fehér port és krémállagú anyagot, illetve közel 350 ezer forintot, valamint műszaki cikkeket találtak és foglaltak le. Az előzetes szakértői vélemény alapján a por és a krémes anyag kábítószernek minősül.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A nyomozó hatóság kezdeményezte K. Gergely letartóztatását, melyet a bíróság a napokban rendelt el. Kábítószer birtoklása bűntett gyanúja miatt indul ellene eljárás.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet.
Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút