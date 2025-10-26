Autósok rémálma játszódott le Lőrinciben – sötétben bukkant fel a néni az úton

Szombat este lakossági bejelentést kapott a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület, hogy Lőrincin, az Árpád úton egy idős hölgy az úttesten próbálta megállítani az arra közlekedő járműveket - olvasható a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület bejegyzésében.

Egy hölgy az úttesten próbálta megállítani a járműveket Lőrinciben

Mivel az esti órákban rosszak voltak a látási viszonyok, azonnal a helyszínre indultak a polgárőrök. Az egyikük megállította a forgalmat, és biztonságosan lekísérte a hölgyet az útról. A Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület másik egysége időközben felkereste a lakását, és értesítette a hozzátartozókat. Rövidesen megérkezett a fia, aki haza is kísérte őt. Sérülés nem történt, mentőt nem kellett hívni - írják.

Az esetet jelentettük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányító Központjának. Köszönjük a lakossági jelzést – sokszor ezeken múlik, hogy időben segíthessünk.

Sajnos nem mindig érnek szerencsésen véget az ilyen esetek, Heves vármegyében többször is előfordult, hogy a sötétben halálra gázoltak gyalogosokat.