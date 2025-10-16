Tűz
Lángok csaptak fel Egerben, a Szala városrészében – a rendőrség is kivonult
Egerben, a Szala városrészében tűzhöz riasztották a tűzoltókat szerda este.
Egerben, a Szala városrészében szerda este hulladék égett, a tűzoltók pedig rövid időn belül kiérkeztek és eloltották a lángokat - olvasható a Felsővárosi Polgárőrség bejegyzésében.
A helyszínt a rendőrséggel együtt a Felsővárosi Polgárőrség is biztosította – két irányból lezárták az utat, hogy a mentési munkálatok zavartalanul folyjanak - írják.
Korábban megírtuk, hogy nyolcvan négyzetméter alapterületű elhagyatott épületben szemét égett Egerben szerdán éjjel.
