Lángok csaptak fel Egerben, a Szala városrészében – a rendőrség is kivonult

Egerben, a Szala városrészében szerda este hulladék égett, a tűzoltók pedig rövid időn belül kiérkeztek és eloltották a lángokat - olvasható a Felsővárosi Polgárőrség bejegyzésében.

Egerben, a Szala városrészében szerda este hulladék égett

Forrás: Felsővárosi Polgárőrség /Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A helyszínt a rendőrséggel együtt a Felsővárosi Polgárőrség is biztosította – két irányból lezárták az utat, hogy a mentési munkálatok zavartalanul folyjanak - írják.

Korábban megírtuk, hogy nyolcvan négyzetméter alapterületű elhagyatott épületben szemét égett Egerben szerdán éjjel.