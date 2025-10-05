Különös dolgok rejtőztek az illegálisan lerakott hulladékban Eger határában

Munkatársunk a szőlőtáblában ezúttal nem kidobott bútorokat és háztartási eszközöket láthatott, amikor kalauza odafuvarozta az illegális hulladéklerakás helyszínére. A látvány megdöbbentő voltát az jelentette, hogy egy házi könyvtárnyi kiadvány hevert – feltehetően a különleges kincsre már korábban rábukkant könyvszeretők turkáló keze nyomán – kicsit szétszórva, az "eredeti" nylonzsák csomagolásából kibontva.

Az illegális hulladéklerakás büntetendő, ezúttal bugyuta is volt a tettes

Forrás: Sike Sándor/ Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az illegális hulladéklerakás büntetendő, a mostani metódus még bugyuta is volt

Böngészve a holmik – meghatározóan könyvek és folyóiratok – között kollégánk néhány következtetést is levont a látvány alapján. Az első ilyen, hogy a tárgyak eredeti tulajdonosa megbízhatott valamilyen vállalkozást, vagy magánszemélyt az otthon feleslegesnek tartott cuccok valamelyik hulladéklerakó telepre szállításával. Különben miért lett volna eredetileg akkurátusan becsomagolva minden? Ráadásul mindezt az illető személyes adatait tartalmazó számlák, iratok kiséretében. Még egy 1984-ben – 12 éves gyerekként megjelölve – a nevére kiállított orvosi vény is volt az iratok között.

Lehetnek persze más variációk is. Egy dolog azonban nagyon nem érthető: az ilyen nagy mennyiségű hulladék szállítása, törvényes elhelyezése pénzbe kerül. Egy antikvárium, esetleg régiséggyűjtők viszont biztosan jó pénzt adtak volna a cuccért, különösen annak egy-két darabjáért. Egy 1892-es kiadású kötet, vagy a Madách összes művei nem két forintot érhetnek a régiségpiacon. De a kézzel írott emlékkönyv az 1940-es évek elejéről is rendkívüli darab, hogy csak a legfeltűnőbb értékek között csemegézzünk.