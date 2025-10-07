29 perce
Ittasan vezettek, majd elmenekültek – őket keresi most a rendőrség
Heves megyében jelenleg hét személy ellen van érvényben körözés ittas vezetés miatt. A police.hu hivatalos adatai alapján most bemutatjuk, kik ők, és mennyi ideje próbálnak elrejtőzni a hatóságok elől.
A rendőrség adatbázisából kiderült, hogy jelenleg hét személyt keresnek Heves megyében ittas vezetés miatt. Az érintettek egy ideje bujkálnak, némelyikről hónapok óta nem érkezett hír. Cikkünkben bemutatjuk, kikről van szó.
A körözéseket az Egri és a Fővárosi Törvényszék, valamint az Egri Járásbíróság adta ki a hét ittasan vezető sofőr ellen:
A legrégebben keresett elkövető A. Predrag, a belgrádi születésű szerb férfi ellen az Egri Törvényszék Bevándorlási Csoportja adott ki elfogatóparancsot még 2023 februárjában.
