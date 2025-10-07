Ittasan vezettek, majd elmenekültek – őket keresi most a rendőrség

A rendőrség adatbázisából kiderült, hogy jelenleg hét személyt keresnek Heves megyében ittas vezetés miatt. Az érintettek egy ideje bujkálnak, némelyikről hónapok óta nem érkezett hír. Cikkünkben bemutatjuk, kikről van szó.

Ittas vezetés miatt köröznek több embert Hevesben.

A körözéseket az Egri és a Fővárosi Törvényszék, valamint az Egri Járásbíróság adta ki a hét ittasan vezető sofőr ellen:

A legrégebben keresett elkövető A. Predrag, a belgrádi születésű szerb férfi ellen az Egri Törvényszék Bevándorlási Csoportja adott ki elfogatóparancsot még 2023 februárjában.

