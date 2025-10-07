október 7., kedd

Hajtóvadászat

Ittasan vezettek, majd elmenekültek – őket keresi most a rendőrség

Címkék#Fővárosi Törvényszék#ittas vezetés#Egri Járásbíróság#körözés

Heves megyében jelenleg hét személy ellen van érvényben körözés ittas vezetés miatt. A police.hu hivatalos adatai alapján most bemutatjuk, kik ők, és mennyi ideje próbálnak elrejtőzni a hatóságok elől.

Heol.hu

A rendőrség adatbázisából kiderült, hogy jelenleg hét személyt keresnek Heves megyében ittas vezetés miatt. Az érintettek egy ideje bujkálnak, némelyikről hónapok óta nem érkezett hír. Cikkünkben bemutatjuk, kikről van szó.

Ittas vezetés miatt köröznek több embert Hevesben.
Forrás: Hegedűs Márta

A körözéseket az Egri és a Fővárosi Törvényszék, valamint az Egri Járásbíróság adta ki a hét ittasan vezető sofőr ellen:

A legrégebben keresett elkövető A. Predrag, a belgrádi születésű szerb férfi ellen az Egri Törvényszék Bevándorlási Csoportja adott ki elfogatóparancsot még 2023 februárjában. 

Amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő esetet kíván bejelenteni, kérjük ezt ne elektronikus úton, hanem személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható 112 segélyhívó számon tegye meg!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Eger egyik forgalmas útján bukott le egy ittas férfi:

 

