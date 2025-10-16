56 perce
Szabadon mászkálhat Hevesben a szúrós szemű bűnöző! Olyan dolgot tett, hogy nagy erőkkel keresik
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy férfi felkutatásához. A 33 éves gyöngyösoroszi lakost kábítószer birtoklása miatt körözik.
A Gyöngyösi Rendőrkapitányság elfogatóparancs alapján keresi a 33 éves gyöngyösoroszi lakost, Krizsák Krisztiánt. A férfi ellen kábítószer birtoklása miatt adtak ki körözést, amelyet a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelt el 2025. március 14-én, BV bírói elfogatóparancs alapján - írja a police.hu.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható férfit, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a Telefontanú ingyenesen hívható 06-80/555-111-es számán, illetve a 112-es segélyhívón.
Egy eltűnt egri kislányt is keres az Egri Rendőrkapitányság. A 16 éves lány október 4-én tűnt el.
(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Karnok Csaba / Délmagyarország)
