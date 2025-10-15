október 15., szerda

Bűncselekmény

32 perce

Parkolóban érte utol a sors a füzesabonyi zsiványokat: azt hitték, a tutiban ülnek, de jöttek a rendőrök

Címkék#Mezőkövesdi Rendőrkapitányság#bűncselekmény#kábítószer

Két füzesabonyi férfit állítottak elő Mezőkövesden. Kábítószer birtoklása miatt indult ellenük nyomozás.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a DELTA Program keretében folytatja a drog elleni küzdelmet. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása bűntette miatt folytat nyomozást. A mezőkövesdi járőrök egy 34 és egy 27 éves füzesabonyi férfit igazoltattak október 2-án este egy mezőkövesdi parkolóban - olvasható a rendőrség honlapján.

Kábítószer birtoklása miatt indult ellenük nyomozás.
 Kábítószer birtoklása miatt indult ellenük nyomozás.
Forrás:  Police.hu

Az autó ellenőrzése során egy dohányos csomagban közel 20 gramm kábítószergyanús, barna, gyantás anyagot találtak. A rendőrök bűncselekmény gyanúja miatt előállították a két férfit és kábítószergyorstesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott. A nyomozók a tiltott szert lefoglalták és mindkét elkövetőt kábítószer birtoklása bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki - írják.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón - fogalmaznak.

Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy 17 éves, drogfogyasztó lányt szexuálisan kizsákmányoltak, majd a tinédzsert megfélemlítették és nevelő apját megverték.

 

 

