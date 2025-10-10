2 órája
Kínos bűnügy a hevesi turistaparadicsomban! Alsógatyából került elő a bizonyíték – videóval
A napokban újabb helyszínen akcióztak a rendőrök. Ezúttal Egerszalókon fogtak kábítószer-kereskedőt.
A rendőrség nem áll le a kábítószer-kereskedők elfogásával, most újabb akcióról számoltak be, ezúttal Egerszalókon élő terjesztőt kapcsoltak le.
– Egerszalók külterületén október 2-án újabb kábítószerdílert fogtak el a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei az Egri Rendőrkapitányság nyomozóival együtt. A férfi a gyanú szerint lakókörnyezetében árulta a bódító szert – közölte portálunkkal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Mint írta, az 50 éves férfi alsónadrágjába rejtve 21 gramm kábítószergyanús anyagot tartalmazó tasakot találtak a rendőrök. Egerszalóki otthonában további 50 gramm fehér port, illetve készpénzt foglaltak le a zsaruk.
A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanúsítják az egri nyomozók. Kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság a napokban elrendelt – fogalmazott
A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem és a kábítószerfogyasztás ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!
Nem rég számoltunk be, hogy a Delta Program mennyire hatásos, és a márciusi indulása óta milyen eredményeket értek el.
