október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kábítószer

2 órája

Kínos bűnügy a hevesi turistaparadicsomban! Alsógatyából került elő a bizonyíték – videóval

Címkék#DELTA Program#kábítószer#rendőrség

A napokban újabb helyszínen akcióztak a rendőrök. Ezúttal Egerszalókon fogtak kábítószer-kereskedőt.

Heol.hu

A rendőrség nem áll le a kábítószer-kereskedők elfogásával, most újabb akcióról számoltak be, ezúttal Egerszalókon élő terjesztőt kapcsoltak le.

50 gramm drogot találtak a kábítószer-kereskedő otthonában
50 gramm drogot találtak a kábítószer-kereskedő otthonában
Forrás:  Police.hu

– Egerszalók külterületén október 2-án újabb kábítószerdílert fogtak el a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei az Egri Rendőrkapitányság nyomozóival együtt. A férfi a gyanú szerint lakókörnyezetében árulta a bódító szert – közölte portálunkkal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írta, az 50 éves férfi alsónadrágjába rejtve 21 gramm kábítószergyanús anyagot tartalmazó tasakot találtak a rendőrök. Egerszalóki otthonában további 50 gramm fehér port, illetve készpénzt foglaltak le a zsaruk.

A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanúsítják az egri nyomozók. Kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság a napokban elrendelt – fogalmazott

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem és a kábítószerfogyasztás ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!

 

Pénzt is találtak a kábítószer-kereskedőnél 
Forrás: police.hu

Nem rég számoltunk be, hogy a Delta Program mennyire hatásos, és a márciusi indulása óta milyen eredményeket értek el. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu