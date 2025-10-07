Videón a drogos rajtaütés Heves közelében – fiatalkorúakhoz is eljutott a szer

A nógrádi Kállón csapott le újra a Delta csapata. A gyanú szerint a most elfogott terjesztő fiatalkorúaknak is árulta a kábítószeres kotyvalékokat - olvasható Horváth László Facebook bejegyzésében.

A kábítószer a fiatalkorúakhoz is eljutott.

Forrás: Delta

Aki abból akar megélni, hogy másokat, és mások gyermekeit megmérgezi, függővé és kiszolgáltatottá teszi, annak börtönben a helye! - írja.

Szóltunk előre: a hajtóvadászat folytatódik!

- így fogalmaz Horváth László.

Legutóbb arról írtunk, hogy Heves vármegyében jelenleg 10 olyan személy ellen is körözést adott ki a rendőrség, akiket kábítószer birtoklása miatt keresnek.