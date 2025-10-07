1 órája
Videón a drogos rajtaütés Heves közelében – fiatalkorúakhoz is eljutott a szer
Újabb razziát tartott a Delta csapat Heves közelében. A kábítószer még a fiatalkorúakhoz is eljutott.
A nógrádi Kállón csapott le újra a Delta csapata. A gyanú szerint a most elfogott terjesztő fiatalkorúaknak is árulta a kábítószeres kotyvalékokat - olvasható Horváth László Facebook bejegyzésében.
Aki abból akar megélni, hogy másokat, és mások gyermekeit megmérgezi, függővé és kiszolgáltatottá teszi, annak börtönben a helye! - írja.
Szóltunk előre: a hajtóvadászat folytatódik!
- így fogalmaz Horváth László.
Legutóbb arról írtunk, hogy Heves vármegyében jelenleg 10 olyan személy ellen is körözést adott ki a rendőrség, akiket kábítószer birtoklása miatt keresnek.
