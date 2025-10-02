55 perce
Fegyverek, fecskendők és lopott kocsik - videón az elfogott kristálydílerek tanyája
Fegyverek, drogok, lopott kocsik - lecsapott a TEK is a keszthelyi dílerekre, mutatta meg Horváth László. A településen nagyon lazák lehettek a dílerek, ugyanis volt olyan férfi, aki még az autószerelőnek is kábítószerrel fizetett.
- Nem véletlenül ment a TEK is. A keszthelyi rendőrök kábítószert, drogos eszközöket, készpénzt, lopott járművet és fegyvereket is találtak az elfogott kristályterjesztő bandánál - írta Horváth László abban a bejegyzésében, ahol a lekapcsolt terjesztőknél talált tárgyakat mutatták meg a DELTA programban. Egy korábbi keszthelyi elfogásról már a rendőrség is beszámolt, kiderült, a díler annyira nem zavartatta magát, hogy még az autószerelőnek is droggal fizetett.
Szeptember 25-én a Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozói a közterületi támogató alosztály segítségével csaptak le egy 43 éves helyi férfira, aki ismeretségi körében különböző fajtájú drogokat árusított. A rendőrök a kutatás során kisebb mennyiségben kábítószergyanús anyagot, és az árusításhoz használt eszközöket foglaltak le az elkövető lakásában.
Kábítószert terjesztett, fizetőeszköznek használta
A nyomozók a fogyasztói kör azonosítása során megállapították, hogy a férfi még a gépkocsijának a javításáért is kábítószerrel fizetett. Az elkövetőt előállították, kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
- írták a beszámolóban.
