Fegyverek, fecskendők és lopott kocsik - videón az elfogott kristálydílerek tanyája

- Nem véletlenül ment a TEK is. A keszthelyi rendőrök kábítószert, drogos eszközöket, készpénzt, lopott járművet és fegyvereket is találtak az elfogott kristályterjesztő bandánál - írta Horváth László abban a bejegyzésében, ahol a lekapcsolt terjesztőknél talált tárgyakat mutatták meg a DELTA programban. Egy korábbi keszthelyi elfogásról már a rendőrség is beszámolt, kiderült, a díler annyira nem zavartatta magát, hogy még az autószerelőnek is droggal fizetett.

Keszthelyen volt olyan díler, aki kábítószerrel fizetett az autószerelőnek Forrás: police.hu

Szeptember 25-én a Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozói a közterületi támogató alosztály segítségével csaptak le egy 43 éves helyi férfira, aki ismeretségi körében különböző fajtájú drogokat árusított. A rendőrök a kutatás során kisebb mennyiségben kábítószergyanús anyagot, és az árusításhoz használt eszközöket foglaltak le az elkövető lakásában.

